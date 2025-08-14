Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı /14 Ağustos 2025 09:28

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında iki ayrı soruşturma süren Avukat Rezan Epözdemir, dün İstanbul Adliyesi'ne götürülerek savcılık sorgusuna alınmıştı.

Savcılık sorgusu tamamlanan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, terör suçlamasından ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak üzere adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.


