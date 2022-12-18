Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu: O paraları kim koydu?

Süleyman Aslan’ın evinde yapılan aramalarda ayakkabı kutularının içinde 2,5 milyon Euro ve 2,5 milyon dolar ele geçirilmişti. (Bazı kaynaklarda 4,5 milyon dolar civarında para ele geçirildiği yazıyor)





İktidar yandaşları, hem Süleyman Aslan’ın evinde hem de Reza Zarrap’ta ele geçirilen paraların polisler tarafından konulduğunu öne sürmüştü. Ancak söz konusu paralar soruşturmada ‘takipsizlik’ kararı verilmesinin ardından hem de faiziyle birlikte sahiplerine iade edilmişti.





Süleyman Aslan, o paraların Makedonya’daki Balkan Üniversitesi ve Çorum Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı için kendisine teslim edilen bağışlar olduğunu iddia etmişti.





Eğer öyle idiyse;





Üniversite ya da imam hatip için yapılan bağış paralarının ayakkabı kutusunda, banyo liflerinde ne işi var?

Ayrıca sen Halk Bank’ın genel müdürüsün, bağış toplamak senin işin mi?

Sana kim, hangi sıfatla bağış yapıyor?

Söz konusu paralar bağış idiyse kim ne kadar verdi; makbuzları nerede?

Süleyman Aslan’ın savunmasının hiç bir inandırıcılığı yoktu. Amerika’da görülen davada da, dönemin Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Süleyman Aslan’a yönelik ağır ithamları oldu. Atilla’nın avukatı Victor Rokko, “Süleyman Aslan, Zarrab’dan utanmazca rüşvet aldı.” dedi. Süleyman Aslan ya da avukatı Ersan Şen’in bu beyana karşı hiç bir açıklaması olmadı.