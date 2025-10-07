Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme!

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan ve Ayşe Ateş’in mahkemede heyete "can güvenliği" uyarısında bulunduğu Avukat Serdar Öktem, dün İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.





GİRİŞ YARALARI TESPİT EDİLDİ

Öktem'in otopsi raporu tamamlandı. Raporda, yapılan skopi incelemesinde Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, ölü muayenesinde ise kafasında giriş-çıkış yaraları ile sol kolda yan yana 2 mermi giriş yarası tespit edildiği kaydedildi.





Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.





KOLUNA İSABET EDEN MERMİ DE TEK BAŞINA ÖLÜMCÜL

Raporda, Serdar Öktem’in ölümünün, "ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği" belirtildi.





Ayrıca Öktem’in kafasına, yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.





Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Son gözaltına alınan şüphelinin, olayı gerçekleştiren diğer şüphellerin kaçmasına yardım ettiği belirtildi.





İKİ ŞÜPHELİ 18'DEN KÜÇÜK

Açıklamada şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu da kaydedildi.





Saldırganların Arnavutköy ilçesi civarında yakalandığı belirtilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sonucu 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği de kaydedildi.





GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, 6 olan gözaltı sayısının 13'e çıktığı belirtildi.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"06/10/2025 tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;





Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 (beş) şüpheli S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır.





Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı şahıslar ise ikametlerinde arama el koyma işlemi yapılarak gözaltına alınmışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler tamamlanmıştır. Maktülün otopsi işlemide İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılmıştır.





İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur. 07/10/2025





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı."