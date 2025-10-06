Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti /06 Ekim 2025 17:30

Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti

Avukat Serdar Öktem, dakikalar önce silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem'in durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Av. Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalmıştı.

"MASKELİ ADAMLAR" AYRINTISI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; saldırganların iki farklı araç içerisinde maskelerle birlikte geldiği öğrenildi. Öte yandan saldırganların uzun namlulu silah kullandığı öğrenildi.

Öktem, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.



SALDIRI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER!

Öktem'e saldırı sonrası ilk görüntülere Cumhuriyet ulaştı. Görüntülerde alanda çok sayıda polis ekibi olduğu ve Öktem'in sedye ile ambulansa bindirildiği görülüyor. 

Saldırının olduğu alanda çok sayıda boş kovan bulunduğu da belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

