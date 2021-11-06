Avukat Süleyman Soylu ve Türkiye'yi işaret etti

Türkiye’den Almanya’ya gri pasaportla insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Ersin Kilit hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Kilit’e 900 euro para cezası verdi. Kilit’in avukatı, asıl şebekenin Türkiye’de olduğunu belirterek, başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere belgelerde adı geçenlerin yargılanması gerektiğini kaydetti.



Bold'da yer alan habere göre Türkiye’de birçok belediyenin aracılığı ile gri pasaport sağlayarak Almanya’ya insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Ersin Kilit hakkında Almanya’nın Hannover kentinde açılan dava para cezası ile sonuçlandı. Mahkeme Kilit’e 900 euro ceza verdi.





PASAPORT ÇIKARTMADA ETKİSİ YOK





Hannover Sulh Mahkemesi’nde görülen davada Türkiye’deki belediyelere “sahte davetiyeler” göndermekle suçlanan Kilit’e mahkeme tarafından mevcut içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve sanığın işsizlik parası almasından dolayı 900 euro adli para cezasına verildi. Hakim ayrıca Kilit’in Türkiye’de hizmet pasaportunun çıkarılması gibi işlerde herhangi nüfuzunun olmadığına hükmetti.





KİLİT: ASIL SUÇLULAR TÜRKİYE’DE





Dava sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kilit, “Suçsuz olduğuma her zaman inandım. Suçsuz olduğum Alman yargısı ve adaleti önünde ispatlanmış oldu. Adaletin olduğu ülkede ancak gerçek adalet yerini bulur. Asıl suçlular Türkiye’de, Türk mahkemelerinde yargılanmalılar” dedi.





İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DA YARGILANMALI





Kilit’in avukatlarından Mahmut Erdem de asıl şebekenin Türkiye’de olduğunu belirterek, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, belgelerde adı geçen vali ve belediye başkanlarının sanık olarak dinlenmeleri gerektiğini kaydetti.