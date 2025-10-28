Avukat Süleyman Yıldırım bu halde taburcu edildi!

Evine götürülen Yıldırım’ın son hali yakınlarını derinden üzdü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle tanınmaz hale gelen Yıldırım’ın sağlık durumunun son derece kritik olduğu belirtildi.TR724’e konuşan bir aile yakını, “Durumu çok kötü. Biz de bu kadar kötü beklemiyorduk. Bugün yemek yedin mi diye sordum. ‘3-4 gündür hiçbir şey yemedim’ dedi. Serum veriyorlar. 40 kiloya düşmüş. Cezaevindeyken zaten doğru dürüst tedavisi yapılmadı. Burada da yapılmamış. Kendisi ‘O doktor, diğer doktora attı. Hiç tedavi yapmadılar.’ dedi. Şu anda kendisi evine götürülüyor. Perşembe günü başka bir hastaneye gidecekler. Tedavi aksadığı için durumu çok ağır. Allah bilir ama ölmek üzere…” dedi.Yaklaşık iki ay önce sol bacağı diz altından kesilen Yıldırım’a, birkaç gün önce 3. evre akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Doktorlar, ciğerindeki tümörün büyük olması nedeniyle ameliyatın da artık mümkün olmadığını belirtti.1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Süleyman Yıldırım, Denizli Barosu’na kayıtlı olarak Acıpayam’da serbest avukatlık yapıyordu.15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL döneminde Gülen cemaatine yönelik davalar kapsamında tutuklandı ve 10 ay cezaevinde kaldı. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bank Asya’ya para yatırmak, çocuklarını KHK ile kapatılan okullara göndermek ve ByLock gerekçeleriyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yargıtay’ın cezayı onaması üzerine Yıldırım, 27 Temmuz 2025’te Denizli Devlet Hastanesi’ne tedavi için gittiği sırada tutuklandı. Denizli T Tipi Cezaevine konulan Yıldırım, birkaç gün sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ‘hastanede kalması gerekir’ demesine rağmen izin verilmedi. 6 Eylül’de ise yoğun bakıma kaldırılan ve kalp ameliyatı olan Yıldırım’ın 1 Ekim’de sol ayağı dizaltından kesildi.Adli Tıp Kurumu, Denizli Devlet Hastanesi doktorlarının “Cezaevinde kalamaz, yolculuk dahi yapamaz” raporuna rağmen Yıldırım’ı İstanbul’a çağırdı. Hayati tehlikesi olduğu için İstanbul’a gidemeyen Yıldırım’ın raporlarını değerlendiren Adli Tıp, yoğun bakım hastası olan Yıldırım’a infaz erteleme vermedi. Durumu gittikçe kötüleşen Yıldırım’ın için ikinci kez yapılan başvuru sonuçlandı, hasta mahpus ölüm döşeğinde tahliye edildi.