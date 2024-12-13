Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Yıldız Kız Çocukları Davası'ndaki hukuki skandalları tek tek anlattı /13 Aralık 2024 13:18

Avukat Yıldız Kız Çocukları Davası'ndaki hukuki skandalları tek tek anlattı

Kız Çocukları Davası'nın avukatlarından Hatice Yıldız, dava sürecindeki usulsüzlükleri KHK TV'ye anlattı.

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Avukat Hatice Yıldız, Kız Çocukları Davası'nın dün yapılan ikinci duruşması öncesinde konuştu.

KHK TV'nin Youtube kanalında  çok dikkat çekici detayları gözler önüne seren Avukat Yıldız'ın açıklamasında dikkat çeken başlıklar şu şekilde: 

- Dijital materyallerden imaj alma konusunda usulsüzlük var. 

- Zabıt katipleri bilirkişi olarak atanmış. Burada da usulsüzlük söz konusu. 

- İmaj alma işlemleri usulüne uygun olarak yapılmamıştır. Bunlar artık delil niteliğinde değil. Dijital materyaller artık hukuki delil olarak kullanılamaz. 

- Polisler gözaltı sırasında telefonda manuel inceleme yaptıklarını söylüyorlar. Bu da hukuka uygun olarak yapılmamıştır. 

- Bu davada 3-5 öğrenci ve annenin terör örgütü üyesi olarak suçlanması bana göre 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret. 

- Suç olarak sayılan haberleşme programlarının tamamı yasal. Ama bir halüsinasyonlarla  bunlar suç gibi gösteriliyor. 

- Reina saldırısında IŞİD'li saldırgan 39 kişiyi öldürdü. Sonrasında suçu kabul etti ve 'terör örgütü üyesi' olarak yargılandı. Benim 23 yaşındaki üniversite öğrencisi müvekkilim sözde örgüt yöneticisi olmakla yargılanıyor. Hayatında silah görmemiş, hatta bir protesto eylemine bile katılmamış. 

- 2,2 milyon insana soruşturma açıldı. Bu kadar insan silahlı terör örgütü üyesi olmuş olsa taş üstünde taş kalmazdı.

Bu açıklamaların tamamını KHK TV'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz. 








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