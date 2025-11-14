Samanyolu Haber /Gündem / Avukatı açıkladı: Sedat Peker, Rojin Kabaiş davasına da destek verdi! /14 Kasım 2025 22:11

Avukatı açıkladı: Sedat Peker, Rojin Kabaiş davasına da destek verdi!

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın Mattia Ahmet Minguzzi davasının ardından, Van’da şüpheli şekilde ölen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyasını da üstleneceğini açıkladı. Barkın, Sedat Peker'in dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yurt dışında yaşayan Sedat Peker, Van’da kaybolduktan sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) dosyasını “sonuna kadar takip edeceğini” duyurdu. Peker’in avukatı Ersan Barkın, bir tv kanalında katıldığı yayında hem Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştüğünü hem de Minguzzi ailesinin davaya destek verdiğini söyledi.

Bu açıklama, son yıllarda gençlerin ölümüyle sonuçlanan olaylarda adalet arayışını yeniden gündeme getirdi.

CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI: ‘PEKER DOSYAYI TAKİP EDECEK’

Açıklama, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti kararının tartışıldığı bir TV programında geldi.

Programda Barkın, Rojin Kabaiş’in ailesi ile temas kurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün Rojin’in babasıyla görüştüm. Ben ve Sayın Minguzzi ailesinin yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Sayın Sedat Peker de Rojin’in dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Sanırım kendisi bu desteği önümüzdeki günlerde farklı bir anlam yükleyerek açıklayacak.”

Barkın, dosyada Diyarbakır ve Van Barolarının kritik rolüne dikkat çekerek, “Barolar sahip çıkmasaydı, belki bugün bu noktaya gelinemeyecekti” dedi.

MİNGUZZİ CİNAYETİ: TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMEYEN DOSYA

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de yaşanan bir sokak kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay büyük yankı uyandırmış, davayı takip eden Minguzzi ailesi adalet taleplerini sık sık dile getirmişti.

21 Ekim 2025’teki duruşmada, suça sürüklenen çocuk B.B. ve U.B. hakkında indirimsiz 24’er yıl hapis cezası verilirken, diğer iki sanık “yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat etmişti. Aile kararın tam anlamıyla adalet sağlamadığını belirterek tepki göstermişti.

ROJİN KABAİŞ CİNAYETİ ŞÜPHESİ: İKİ FARKLI DNA İZİ BULUNDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024’te kaybolmuş; genç kadının cansız bedeni daha sonra bulunmuştu. İlk değerlendirme intihar yönündeydi ancak otopsi raporunda iki erkeğe ait DNA izi tespit edilmesi üzerine aile olayın cinayet olabileceğini belirterek soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti.

Dosya TBMM’de de gündeme geldi ve gençlere yönelik şiddet ile sokak çeteleri arasındaki bağlantı ihtimali kamuoyunda tartışılmaya başladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avukatı açıkladı: Sedat Peker, Rojin Kabaiş davasına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:17