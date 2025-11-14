Avukatı açıkladı: Sedat Peker, Rojin Kabaiş davasına da destek verdi!

Bu açıklama, son yıllarda gençlerin ölümüyle sonuçlanan olaylarda adalet arayışını yeniden gündeme getirdi.





Barkın, dosyada Diyarbakır ve Van Barolarının kritik rolüne dikkat çekerek, “Barolar sahip çıkmasaydı, belki bugün bu noktaya gelinemeyecekti” dedi.





21 Ekim 2025’teki duruşmada, suça sürüklenen çocuk B.B. ve U.B. hakkında indirimsiz 24’er yıl hapis cezası verilirken, diğer iki sanık “yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat etmişti. Aile kararın tam anlamıyla adalet sağlamadığını belirterek tepki göstermişti.





Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yurt dışında yaşayan Sedat Peker, Van’da kaybolduktan sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) dosyasını “sonuna kadar takip edeceğini” duyurdu. Peker’in avukatı Ersan Barkın, bir tv kanalında katıldığı yayında hem Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştüğünü hem de Minguzzi ailesinin davaya destek verdiğini söyledi.Açıklama, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti kararının tartışıldığı bir TV programında geldi.Programda Barkın, Rojin Kabaiş’in ailesi ile temas kurduğunu belirterek şunları söyledi:“Bugün Rojin’in babasıyla görüştüm. Ben ve Sayın Minguzzi ailesinin yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Sayın Sedat Peker de Rojin’in dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Sanırım kendisi bu desteği önümüzdeki günlerde farklı bir anlam yükleyerek açıklayacak.”15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de yaşanan bir sokak kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay büyük yankı uyandırmış, davayı takip eden Minguzzi ailesi adalet taleplerini sık sık dile getirmişti.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024’te kaybolmuş; genç kadının cansız bedeni daha sonra bulunmuştu. İlk değerlendirme intihar yönündeydi ancak otopsi raporunda iki erkeğe ait DNA izi tespit edilmesi üzerine aile olayın cinayet olabileceğini belirterek soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti.Dosya TBMM’de de gündeme geldi ve gençlere yönelik şiddet ile sokak çeteleri arasındaki bağlantı ihtimali kamuoyunda tartışılmaya başladı.