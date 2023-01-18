Samanyolu Haber /Gündem / Avukatı cevapladı: Sedat Peker seçimden önce konuşacak mı? /18 Ocak 2023 17:33

Avukatı cevapladı: Sedat Peker seçimden önce konuşacak mı?

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamaları hakkında konuştu. Barkın, Peker üzerindeki dijital tecride dikkat çekerek, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt verdi. Barkın, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” dedi.

Peker’in avukatı Ersan Barkın, KRT TV’de Yavuz Oğhan’ın sunduğu “Bi’ de bunu izle” programına konuk oldu. Peker’in durumu, seçime iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamalar hakkında konuşan Barkın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Müvekkiliyle en son 2 gün önce konuştuğunu söyleyen Barkın, Peker’in yaşadığı durumun ‘dijital tecrit’ olarak adlandırıldığını ancak bunun aslında bir ‘ev hapsi’ niteliğinde olduğunu belirtti.

Emre Olur’un gözaltına alındığı süreçte Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sedat Peker’e iletilen bir ‘uyarı’ olduğunu söyleyen Barkın, bu uyarının “Sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz” biçiminde olduğunu söyledi.

Sedat Peker’in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt veren Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi. Barkın, sözlerinin devamında, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” ifadelerini kullandı.

Peker’in açıklama yapma sözünü verdiği dönemde bir tecrit altında olmadığını belirten avukat Ersan Barkın, koşulların değiştiğini söyledi.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?
Sedat Peker, video çektiği ve tweetler atabildiği dönemde birçok kez, seçime iki ay kala bir dizi açıklama yapacağını söylemişti.

Peker’in tutuklanan basın danışmanı Emre Olur, geçen Temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Sn. Reis Sedat PEKER genel seçimlerden 2 ay evvel açıklamalarda bulunacaktır” diyerek iddiayı bir kez daha teyit etmişti.
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