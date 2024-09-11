Avukatı dosyadan çekildi: Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim

Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen Adli Tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.





Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma sürerken, tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, müvekkilini savunmaktan çekildiğini açıkladı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre Diyarbakır Barosu avukatlarından Toğrul, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" dedi.Toğrul'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:"Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum, dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım."