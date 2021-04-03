Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ya ait darp raporu ortaya çıktı /03 Nisan 2021 09:11

Gergerlioğlu’ya ait darp raporu ortaya çıktı

Akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Abdi Alınak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu az önce adliyeye getirildi. Göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru anjiyo önerip kardiyoloji bölümüne götürülmesi gerektiğini belirtmiş. Şimdi hangi hastanede ve ne gibi bir tıbbi müdahalede bulunulduğunu bilmemekteyiz. Tarafımıza bilgi verilmiyor" dedi.



Avukat Alınak, bunun ardından ikinci bir paylaşım yaparak Gergerlioğlu’ya ait darp raporunu paylaştı. Raporda, “Sol el baş parmak eklem dış yüzünde sıyrık, dirsek içi ve ensede boyun arkasında kızarıklık mevcuttur. Nefes darlığı beyanı vardır. … Nasal oksijen verilmiştir. Kardiyoloji görüşü uygundur…” şeklinde doktor gözlemleri yer alıyor. 




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