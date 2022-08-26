Avukatı Gülşen'in son durumunu açıkladı

avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Gülşen'i ziyaret etti. Eşi Ozan Çolakoğlu da Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde 'Birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim' dedi. Ben hukukçuyum, bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.