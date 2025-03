Avukatı, Mehmet Baransu’yu hatırlattı: “Tam 10 yıldır tutuklu, kimse gerçeklerle ilgilenmiyor”

Avukatı Çiğdem Koç, hiç kimsenin gerçeklerle ilgilenmediğini söyledi. Yaşadıkları hukuksuzluğa ve toplumun duyarsızlığına tepki gösteren Koç, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



On yıl önce tam bugün, tarihiyle oynanmış bir belgeye dayanan yalan bir haberle yaratılan algıyla tutuklandı Mehmet Baransu. Bu on yıl içinde söylenmedik yalan, atılmadık iftira kalmadı. Kimse gerçeklerle ilgilenmedi, kimse neden ve nasıl yargılandığı ile ilgilenmedi. Önüne konanı sorgulamadan kabul edenlerin, ahmaklıkla alçaklık dışında tercih yapmayı aklına getirmeyenlerin ve kibirli kindarların yarattığı algıdan utanmadı kimse.



Baransu sadece gazetecilik yaptığı için hapiste. Hiçbir gruba, cemaate, partiye, şuraya buraya aidiyeti yoktur Baransu’nun; gazeteciliktir onun kimliği. Aksini söyleyen yalancıdır, iftiracıdır, her şeyin belgesi, delili ortadadır gerçeği bilmek isteyene…



Hepsini geçtim de; bir kaçı hariç gazetecilerin tavrını anlamak hiç mümkün değil. Kendilerine dokunulduğunda #gazeteciliksuçdeğildir diye bağıranlar bir meslektaşlarının neden ve nasıl yargılandığına bakamadılar bile. Bu ayıp onlara yeter diyeceğim de utanmak zor bu ülkede.



Baransu bir kaç gün sonra yeni yaşına yine hapiste girecek. Umarım bu son olur, umarım özgürlüğüne kavuşur. Hukuk asla ölmez, ben inanıyorum.