Avukatı olmayan mağdurlar AİHM ve AYM’ye nasıl bireysel başvuru yapabilir?

Türkiye’de pek çok vahim insan hakları ihlali yaşanıyor olması ve iç hukuk yollarının etkisiz olması sebebiyle mağdurlar ihlallerin giderilmesi için uluslararası yargı mercilerine başvurmak zorundalar. Avukata erişemeyenlerin bu başvuruları gereğince ve etkili bir şekilde yapabilmeleri için eski diplomat Hakan Kaplankaya nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ve bu amaçla nasıl dilekçeler hazırlanabileceğini instituDE Hukuk Günlüğü programında detaylarıyla izah etti.







Kaplankaya, Türkiye’de yargılamaların adil ve uluslararası hukuka aykırı olarak yapılması karşısında, hangi sebeplerle hangi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükmüne dayanılabileceğini de izah etti. Örnek bir bireysel başvuru metni üzerinden pratik anlatımlar yapan Kaplankaya, usuli olarak dikkat edilmesi gerekenleri de dile getirdi. Programda ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak başvurunun detayları ile bu başvurunun AIHM başvurusu ile benzer ve farklı yönleri de ele alındı.