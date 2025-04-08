Avukatı ‘siyasi talimatın kanıtı’ diyerek açıkladı! İşte diplomaya iptal kararı veren ekip

AVUKATI, KOMİSYONDA YER ALANLARI PAYLAŞTI
Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından diploma iptaline dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Pehlivan, paylaşımında komisyonda yer alanları açıkladı.
Kararın 'siyasi bir talimat' olduğunu dile getiren Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?
İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,
Bir Onkoloji uzmanı,
Bir Konservatuar hocası!
Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!"