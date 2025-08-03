Avukatından dikkat çeken açıklama: Demirtaş önümüzdeki ay tahliye mi edilecek?

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer, Irak merkezli Kurdistan24’e yaptığı açıklamada Demirtaş’ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi. TBMM’de komisyon tartışmaları süren sürece de değinen Özer, bu defa iktidar ve MHP cephesinin de çözüme destek verdiğini söyledi.





‘BU SEFER HEM MHP HEM İKTİDAR DESTEK VERİYOR’

Halktv'de yer alan habere göre TBMM’de kurulacak komisyonun süreç kapsamında gerekli yasları değiştirme ve düzenlemeye hazırlandığını kaydeden Özer, üyelerinin Kürt tarihi ve sorunları hakkında iyi bir birikime sahip olduğunu söylediği komisyonun süreçte önemli bir rol alacağını kaydetti.





Sürecin, önceki çözüm sürecinden farklı koşullarda hayata geçirildiğini öne süren Mesut Özer, "Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli ve iktidardakiler de sürece destek veriyor ve Kürt sorununun kökten çözülmesi gerektiğinin farkındadırlar" dedi.





‘DEMİRTAŞ ÖNÜMÜZDEKİ AY TAHLİYE EDİLEBİLİR’

Tutuklu siyasetçilerin durumuna da değinen avukat Özer, Kürt taleplerinin öncelikle hukuk ve anayasa açısından hayata geçirilmesi, barış sürecinin başarıya ulaşmasının ardından af kararı alınması gerektiğini ifade etti. Mesut Özer, bu kapsamda Selahattin Demirtaş’ın eylül ayında tahliye edilebileceğini söyledi.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından avukatları tarafından HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahhatin Demirtaş hakkında yapılan tahliye talebi temmuz ayında reddedilmişti.