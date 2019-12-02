Samanyolu Haber /Gündem / Avukatından önemli iddia :Demirtaş bilinç kaybı yaşadı hastaneye sevk edilmedi /02 Aralık 2019 15:44

Avukatından önemli iddia :Demirtaş bilinç kaybı yaşadı hastaneye sevk edilmedi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, ağabeyinin rahatsızlığı olmasına rağmen yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini bildirdi.

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Twitter hesabından bilgi veren Aygül Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın 26 Kasım günü saat 05:30 sıralarında göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilincinin kapandığını ifade etti.

Aygül Demirtaş, uzun süre hücresinde bilinci kapalı vaziyetteyken ağabeyine ilk müdahaleyi eski HDP’li vekil Abdullah Zeydan’ın yaptığını dile getirdi.

Avukat Demirtaş, ambulansın çağrıldığını, Demirtaş’a yalnızca EKG’nin yapıldığını, HDP’li siyasetçinin acil servis yerine kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep ettiğini kaydetti.
Cezaevi doktorunun Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji bölümlerine sevkini istediğini aktaran Aygül Demirtaş, avukatları olarak da cezaevi idaresiyle yapılan görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettiklerini belirtti.

Demirtaş şunları yazdı: “Ancak Demirtaş, aradan yedi gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir. Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar. Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”
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