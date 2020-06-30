Avukatlar Çağlayan'da eylemde

AKP, baroların yapısını değiştirmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyi bugün TBMM’ye sundu. Baroların bölünmesine neden olacak düzenlemeye karşı için İstanbul Barosuna bağlı avukatlar, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda “Savunma Mitingi” yaptı. Miting öncesi adliye binasının önü bariyerlerle çevrildi.







İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Kimisi ölüm orucunda avukatların. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyor avukatlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedekleri için direniyorlar! Siz siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Siyaset yapmanın suç olduğu bir ülke söyler misiniz bana? Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar, ölene kadar konuşacağız. Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Hukukun üstünlüğünü gözetmek görevimiz. Burdan Ankara’ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz.” dedi.