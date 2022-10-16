Samanyolu Haber /Gündem / Avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor /16 Ekim 2022 15:38

Avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor

Avukatlar Bartın Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, şüphelilerin maden sahasına girişinin yasaklanmasını, madendeki bilgi ve belgelere derhal el konulmasını talep etti.

SHABER3.COM

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü İşletmesi'ne ait maden ocağında  41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Bartın Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar da müdahil oldu.

Soma, Ermenek gibi maden kazalarına ilişkin yargılama süreçlerinden deneyimli olan ÇHD'li avukatlar, madendeki patlamayla ilgili soruşturmayı yürüyen Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, 26 talep sıraladı. Dilekçeyi, TBB ve Bartın Barosu da imzaladı. Avukatlar, grizu patlamasıyla ilgili şüphelilerin delil karartmasının önüne geçilmesi için maden sahasına girişinin yasaklanmasını, teknik inceleme için gerekli olan bilgi ve belgelere el konulmasını istedi.

"Maden yönetimiyle ilişkisi olmayan bağımsız bilirkişilerden rapor alınsın"

Madenin içinde yapılacak keşife bağımsız bilirkişi heyetlerinin katılması gerektiğine de değinilen dilekçede, incelemeye katılacak bilirkişilerin grizu patlamasının yaşandığı işletmenin yönetimleri ile bağlantısının olmamasının sağlanması talep edildi. Dilekçede, inceleme için Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) ile irtibata geçilerek bağımsız uzman mütaalası alınmasına olanak sağlanması da istendi.

Patlamadan dokuz gün önceki incelemenin kayıtları istendi
Avukatlar, 14 Ekim'deki patlamadan dokuz gün önce Sayıştay Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ve uzman denetçiler Fatih Yoleri, Salih Temirci, Ümit Özçentik ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin, patlamanın yaşandığı -350 metre kotunda yaptıkları incelemeye ilişkin rapor ve kayıtların alınmasını da talep etti.

Maskelerin bakımlarına dikkat çekildi
Avukatların Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede öne çıkan diğer talepler ise şöyle:

Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması

Madendeki acil durum eylem planı

Madenin acil durum yönetim şeması

Madende kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalar ile bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar

Başsavcıdan randevu talebi 
Ayrıca, patlamanın yaşandığı 14 Ekim'den bu yana Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve ÇHD'li avukatlar,  Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak'la irtibat kurmaya çalışıyor. Ancak Başsavcı Kaynak, soruşturmaya müdahil olmak isteyen avukatlara henüz randevu vermedi.

Bakan ve bürokratlar hakkında suç duyurusu
Çeşitli kentlerden Bartın'a gelen avukatlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve grizu patlamasının yaşandığı madenin yöneticileri hakkında suç duyurusunda da bulunmaya hazırlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor Sonraki Haber >>

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:40