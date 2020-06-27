Avukatlar direniyor

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Avukatlık Kanunu'na ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı İstanbul'da düzenlenecek 'Savunma Mitingi' için baroya kayıtlı tüm avukatlara çağrıda bulundu.







Durakoğlu şahsi Twitter hesabında, "GELMEYE MECBURSUNUZ! 'Savunma Mitingi' 30 Haziran 2020 Çağlayan Adliyesi karşısındaki meydan. Saat 12:30." ifadelerine yer verdi.





"İLK DEFA TALİMAT VERİYORUM"





Durakoğlu, "Hayatımda ilk kez talimat veriyorum: Yanında bağlı avukat çalıştıran bütün üstadlar, o saatte bağlı çalışan meslektaşlara izin versin." ifadelerini de kullandı.





"Miting neden salı günü?" şeklinde gelen soruya ise, "Kanun değişikliği çarşamba günü Meclis'e geliyor." cevabını verdi.





Baroya kayıtlı avukatlara da bilgilendirme mesajı yollayan Durakoğlu, şunları kaydetti:



