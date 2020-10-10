Avukatlara polis engeli

İstanbul Barosu'na bağlı yüzlerce avukat eski Beyoğlu Adliyesi önünde bir araya gelerek genel kurulu gerçekleştirmek için Haliç Kongre Merkezi'ne yürüdü.





İçeri alınmayan avukatlar dışarıda basın açıklaması yaptı. 13 avukat grubu adına ortak açıklamayı okuyan avukat Yıldız İmrek, ‘hukuka aykırı olarak’ genel kurullarının ertelediğini vurguladı.





YANDAŞ BAROLARA ZAMAN KAZANDIRILMAK İSTENİYOR





İmrek şöyle konuştu: “Baro genel kurullarına müdahalenin amacı açıktır. Avukatların ve baroların sözünün polis zoru ile engellendiği bir zeminde, çoklu baroların kurulması ve Türkiye Barolar Birliği’nde avukatların nispi temsili ilkesini değiştiren yasa değişikliği yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi üzerinde baskı kurularak, Anayasaya aykırı yasanın tasdiki sağlanmıştır. Yandaş barolara zaman kazandırılmak istenmektedir."





Siyasi partilerin ve sendikaların kongrelerini gerçekleştirdiğini, mitingler düzenlendiğini ve okulların açıldığını belirten İmrek, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin Avukatlık Kanunu’nun üzerinde değerlendirilemeyeceğini kaydetti.





İmrek şunları söyledi: “Hıfzıssıhha meclisleri, halk sağlığıyla ilgisiz, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda kararlar vermektedir. Kaldı ki salgın tedbirlerine dair sadece kılavuz kararlar alma yetkisi olan bu kurulların, Anayasa ile kurulan baroların organlarına müdahale etme, genel kurullarına ilişkin kanun hükmünü ortadan kaldırma veya değiştirme yetkisi yoktur.”





"GENEL KURULU ERTELEME VE İPTAL, SAVUNMA HAKKININ ÇÖKERTİLMESİDİR"







İmrek, İstanbul Barosu’na kayıtlı 47 bin avukatın iradesinin hiçe sayıldığını belirterek, "Baro genel kurullarını erteleme ve iptal kararları; avukatların örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına müdahale olduğu kadar, baroların ve avukatın bağımsızlığının yok edilerek; esasta savunma hakkının ve yürütmenin yargı eliyle denetlenmesinin ayakta kalan dayanaklarının da çökertilmesi girişimidir. Böylece kuvvetler ayrılığı ilkesinin tüm kırıntılarının yok edilerek, hukuk ile sınırlanmamış bir keyfilik rejiminin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmak istenmektedir.”





Daha sonra İstanbul Barosu önüne geçen avukatlara polis müdahale etti.





DİYARBAKIR VE BURSA’DA DA ENGEL







Diyarbakır ve Bursa’da da baroların genel kurullarının ertelenmesi protesto edildi.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi önünde konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, şunları belirtti: “Devlet; salgın sebebiyle ekonomik, sosyal, hukuksal ve eğitim gibi yaşamın hemen bütün alanlarında insanı, yurttaşı esas alan demokratik ve insani politikalar geliştirmek yerine, bu alanlardaki temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran uygulamalara imza atmaktadır."





Bursa’da ise Merinos Kongre Merkezi’ne girmek isteyen avukatlar polis tarafından engellendi.