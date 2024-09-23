Samanyolu Haber /Gündem / Avukatlardan Kız Çocukları Davası için çağrı: Hukuksuzluğun büyümesini engelleyelim! /23 Eylül 2024 10:01

Avukatlardan Kız Çocukları Davası için çağrı: Hukuksuzluğun büyümesini engelleyelim!

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınacak olan Kız Çocukları Davası'nda ilk duruşma bugün. Sözde terör suçlamasıyla sanık sandalyesine oturtulan 18 yaşından küçük kız çocuklarının avukatları sivil toplum örgütleri, aydınlar ve gazetecileri duruşmaya takip etmeye çağırdı. Avukatlar, 3 maymunu oynayan sözde gazetecilere ve aydınlara ise tepki gösterdi.

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Türkiye ve Türk yargısı tarihi bir sınavdan geçiyor. 18 yaşından küçük kız çocukları sözde terör suçlamasıyla bugün yargı karşısına çıkarılacak. 

Gözler duruşmaya çevrilmişken Kız Çocukları Davası'nın avukatlarından da açıklama geldi. 

Avukat Gizay Dulkadir sosyal medyadan 'Kamuoyuna çağrı' diyerek bir paylaşımda bulundu. Davadaki hukuksuzlukların altını çizen avukat Dulkadir, kamuoyunu davayı takip etmeye çağırdı. 

HUKUKÇULARDAN 'KIZ ÇOCUKLARI DAVASI' ÇAĞRISI

Dulkadir paylaşımında şu ifadelere yer verdi. 

"Kamuoyuna çağrı!?

Bu hafta boyunca “yeniden yapılanma” iddiasıyla İstanbul'da görülecek yargılama kapsamında, soruşturma aşamasından itibaren pek çok hukuksuzluk yaşandı. 

-8 yaşından küçük kız çocukları, usule aykırı şekilde dinlendi ve takip edildi. 

Bu dinleme ve takiplerde rastlanan hiçbir suç unsuru içermeyen eylemleri gerekçe gösterilerek, usule aykırı şekilde ifadeleri alındı. 

-Gelinen aşamada, sinemaya gitmek, bowling oynamak gibi gerekçelerle “silahlı terör örgütü üyesi” olmakla suçlanan ve yargılanan kız çocukları var! 

-Hukukun, aklın, mantığın kabul etmesi mümkün olmayan bu yargılamanın tüm kamuoyu tarafından takip edilmesi gerekiyor. 

-Çocuklarını, gençlerini koruyamayan bir toplumun yok olmaya mahkum olduğunu unutmadan, herkes için adalet diyen bir hassasiyetle bu yargılamayı takip edelim ve hukuksuzluğun büyümesini engelleyelim! 

Bir paylaşım da avukat Lale Demirkazan'dan geldi. Demirkazan, gazeteci veya aydın sıfatı taşıyan kimi insanların duruşma karşısında takındıkları tavrı eleştirdi. 

'YA HABERLERİ YOK, YA GÖRMEZDEN GELİYORLAR'

Demirkazan paylaşımında "Duruşmaları izlemeye yabancı gazeteciler ve insan hakları savunucuları geliyor. Yurdum (sözde) gazetecilerinin genelinin ise davadan haberi bile yok ya da görmezden geliyorlar. Bowling etkinliği, sinema etkinliği, iftar etkinliği diye "terörist eylem" başlıkları atmış diyoruz savcı!" ifadelerine yer verdi. 

GERGERLİOĞLU DURUŞMA SALONUNDA

Gelişmeleri ilk günden itibaren yakından izleyen ve çocukların hakkını savunan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise duruşmayı mahkeme salonundan takip ettiğini belirtti. Paylaşımında "Biz bugün 24. Ağır Ceza Mahkemesindeyiz. İşte bu 13 - 17 yaşındaki çocuklara yönelik "terörist" muamelesi içeren bu soruşturma kapsamındaki duruşmayı izleyeceğiz." dedi. 
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