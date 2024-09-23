Avukatlardan Kız Çocukları Davası için çağrı: Hukuksuzluğun büyümesini engelleyelim!

Türkiye ve Türk yargısı tarihi bir sınavdan geçiyor. 18 yaşından küçük kız çocukları sözde terör suçlamasıyla bugün yargı karşısına çıkarılacak.

Gözler duruşmaya çevrilmişken Kız Çocukları Davası'nın avukatlarından da açıklama geldi.

Avukat Gizay Dulkadir sosyal medyadan 'Kamuoyuna çağrı' diyerek bir paylaşımda bulundu. Davadaki hukuksuzlukların altını çizen avukat Dulkadir, kamuoyunu davayı takip etmeye çağırdı.

HUKUKÇULARDAN 'KIZ ÇOCUKLARI DAVASI' ÇAĞRISI

Dulkadir paylaşımında şu ifadelere yer verdi.





"Kamuoyuna çağrı!?





Bu hafta boyunca “yeniden yapılanma” iddiasıyla İstanbul'da görülecek yargılama kapsamında, soruşturma aşamasından itibaren pek çok hukuksuzluk yaşandı.





-8 yaşından küçük kız çocukları, usule aykırı şekilde dinlendi ve takip edildi.





Bu dinleme ve takiplerde rastlanan hiçbir suç unsuru içermeyen eylemleri gerekçe gösterilerek, usule aykırı şekilde ifadeleri alındı.





-Gelinen aşamada, sinemaya gitmek, bowling oynamak gibi gerekçelerle “silahlı terör örgütü üyesi” olmakla suçlanan ve yargılanan kız çocukları var!







-Hukukun, aklın, mantığın kabul etmesi mümkün olmayan bu yargılamanın tüm kamuoyu tarafından takip edilmesi gerekiyor.





-Çocuklarını, gençlerini koruyamayan bir toplumun yok olmaya mahkum olduğunu unutmadan, herkes için adalet diyen bir hassasiyetle bu yargılamayı takip edelim ve hukuksuzluğun büyümesini engelleyelim!