Avukatlardan videolu çıkış: 30 maddelik İnsan Hakları Beyannamesindeki 24 madde ihlal ediliyor

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kurulduğu 1959 yılından bu yana, 3 bin 128 hak ihlali ile zirvede. AKP iktidarı eliyle yaşatılan insan hakları ihlalleri 24 avukat tarafından hazırlanan video ile anlatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 71 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 30 madde bulunuyor. Türkiye’de, özellikle 15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik başlatılan tenkil soruşturmaları kapsamında hükumet eliyle bu maddelerden 24’ünü ihlal edildi. Avukatlar hazırladıkları videoyla 24 maddenin nasıl ihlal edildiğini tek tek izah ediyor.







YAŞAM HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI





Bir çok sosyal medya platformu ile video paylaşım sitesi Youtube’dan paylaşılan video, Avukat Murat Akkoç’un, ihlal edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, en önemli, ‘Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği’ni içeren 1. maddesiyle başlıyor. Akkoç Türkiye’de insanların yaşama haklarının elinden alındığını söyleyerek, ‘Muhalifler sistematik olarak ötekileştirilerek hedef gösteriliyor. Nefret atmosferi sebebiyle toplumsal bağlar ve hoşgörü ortamı yok oluyor” dedi.





AYRIMCILIĞA MARUZ KALDILAR





Toplumlarda din, dil, ırk, mezhep gibi ayrımcılıkların kabul edilemez olduğunu anlatan İnsan Hakları Beyannamesinin Türkiye’de ihlal edilen 2. maddesini de Avukat Hasan Uysal değerlendirdi. Uysal, Türkiye’de yüzbinlerce kişinin ‘irtibat, iltisak’ gibi hukuki olmayan terimlerle ayrımcılığa maruz bırakıldığını belirtti.





İşte Türkiye’deki ihlalleri anlatan avukatların o videosu;







