Samanyolu Haber /Gündem / Avukatları köylüleri tehdit etti: Ya araziyi bize satacaksınız ya da devlet el koyacak /15 Mayıs 2021 14:56

Avukatları köylüleri tehdit etti: Ya araziyi bize satacaksınız ya da devlet el koyacak

Bölge halkının direnişine karşın Rize İkizdere’de taş ocağı açma çalışmalarına başlayan Cengiz Holding, Kazdağı'nda işletmek istediği altın-bakır madenine tarlalarını satmayan köylülere mektup gönderdi. Mektupta köylülere, "Gelin topraklarınızı satın yoksa Maden Kanunu uyarınca Bakanlığa başvurup kamulaştırma isteyeceğiz" yazdığı belirtildi.

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Cengiz Holding, Kazdağı'nın Bahramiç tarafında yer alan Muratlar ve Halilağa köyleri arasındaki altın madeni ruhsatını Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’dan 2019 yılında 55 milyon dolara aldı. Yöre köylülerinin yıllardır mücadele ettiği bu altın madeni projesi süreci Cengiz Holding tarafından alındıktan sonra hızlandı. Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, geçen günlerde şirketin avukatı tarafından maden çevresindeki köylülere gönderilen mektuplarda köylüler arazilerini şirkete satmaları, aksi taktirde Bakanlığa talepte bulunularak kamulaştırma talep edecekleri tehdidi dile getirildi.

Köylülere 28 mayıs 2021 tarihinde Hacıbekirler köyünde bulunan salonda pazarlığa çağıran mektupta, "Pazarlık görüşmelerine katılmadığınız ya da görüşmelere katılıp da satış konusunda anlaşamadığımız takdirde durum Noter marifetiyle tespit edilecek ve bunun sonucunda da 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması için ilgili Bakanlığa talepte bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Çiftçiler gününde köylüleri reva mı bu?"

Şirketin gönderdiği mektupları "resmen tehdit ediyorlar" diye yorumlayan Muratlar köylülerinden, yörede organik tarım yapan Mustafa Alper Ülger, "Dünya Çiftçiler gününde, her türlü olumsuz koşullara rağmen var olmaya, üretmeye çalışan köylülere reva mı bunlar? Bir taraftan kuraklık, bir taraftan artan maliyetler ve bir taraftan toprağımıza, suyumuza ve sonuç olarak tüm canlı yaşamına göz diken maden şirketi. Soruyoruz yetkililere; sizi biz mi doyuralım yoksa maden şirketlerimi doyursun? Biz sizi iyi temiz ve adil gıdalar ile doyurabiliriz. Ama maden şirketleri sizi kesinlikle haksız ve haram para ile doyurur" dedi.

Yöre köylüleri şirketin pandemi yasaklarına rağmen eylül 2020 tarihinde yapmak istediği ÇED toplantısını protesto ederek yaptırmamıştı.
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