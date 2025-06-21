Samanyolu Haber /Gündem / Avukatlarından dikkat çeken iddia! Ayşe Barım son bir ayda 4 kez baygın bulundu /21 Haziran 2025 09:59

Avukatlarından dikkat çeken iddia! Ayşe Barım son bir ayda 4 kez baygın bulundu

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, Gezi soruşturması kapsamında "etki ajanlığı" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek" iddiasıyla ocak ayında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın avukatlarının kendisine aktardığı bilgiyi canlı yayında açıkladı. Sınar, "Dün avukat arkadaşları bahsettiler. Son bir ayda 4 kez hücresinde bayılmış vaziyette, kendinden geçmiş vaziyette infaz koruma memurları tarafından bulunmuş" dedi.

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Halk TV'nin haberine göre Sınar, Barım'ın avukatlarından aldığı bilgilere göre son bir ayda 4 kez hücresinde bayılmış halde bulunduğunu açıkladı. Sınar, canlı yayında şunları söyledi:

"Hep siyaset konuşuyoruz. Ayşe Barım hanımefendiyi hatırlıyor musunuz? Dün avukat arkadaşları bahsettiler. Ayşe hanım ciddi kalp rahatsızlıkları ve başka rahatsızlıkları olan bir şey. Son bir ayda 4 kez hücresinde bayılmış vaziyette, kendinden geçmiş vaziyette infaz koruma memurları tarafından bulunmuş. Beşinci de belki kadın hayatını kaybedecek. Böyle bir durumdaki insan tutuklanmaz. Derhal revire ve ondan sonra da hakkında adli kontrol tedbiri uygulamak suretiyle dışarı almanız lazım. Tekrar söylüyorum. Tutuklu olan insan canı devlete emanet edilmiş olan insandır."
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