Samanyolu Haber /Gündem / Avukattan işkence çıkışı: 'Çoğunun gözü kulağı patlamış yara bere içindeler' /28 Mart 2025 11:04

Avukattan işkence çıkışı: 'Çoğunun gözü kulağı patlamış yara bere içindeler'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan kitlesel protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İstanbul Barosu avukatlarından Halil Enes Kavak, Vatan ve Gayrettepe Emniyet’te gözaltına alınan üniversite öğrencileri hakkında korkunç açıklamalarda bulundu. Kavak, "İçlerinde, darp izi olmayan hiç kimse yok. Çoğunun gözü, kulağı patlamış, vücutları yara bere içinde” dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanmasıyla devam eden protestolar birçok şehre yayıldı. Birçok gösterici, protestolara katıldığı için gözaltına alınırken İstanbul Barosu avukatlarından Halil Enes Kavak, gözaltına alınan gençler hakkında korkunç işkence iddialarını paylaştı.

“VÜCUTLARI YARA BERE İÇİNDE”
Sözcü'ye konuşan Av. Kavak, "İlk 48 saatte çocuklarından haber alamayan çok sayıda aile, emniyete kayıp başvurusu yapınca, emniyet gençleri aramaya başlamış. Gözaltındaki gençlerin Av. Ceren Altın ile görüştüklerini anlayan polisler arayıp, 'Ailesi kayıp başvurusu yapmış. Siz görüşmüşsünüz. Bilginiz var mı?' diye sordu. Bu tablo bile polislerin kimi, niye gözaltına aldığını bilmediğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“Saraçhane'de polis, tuttuğunu toplamış. Polisten kaçmadığı için bile gözaltına alınan çok sayıda genç olduğuna tanığım. İçlerinde, darp izi olmayan hiç kimse yok. Çoğunun gözü, kulağı patlamış, vücutları yara bere içinde." sözlerini ileten Uçar, “Saraçhane'de gözaltına alınan gençleri, önce birden fazla polis dövüyor. Barikatlarının arkasına alıp, ters kelepçe takıp yere yatırıyorlar. Savunmasız bırakıp, sinkaflı küfürler ederek topluca biber gazı sıkıyorlar.” açıklamasında bulundu.

“NEZARETHANELERE SIĞMADILAR”
Daha sonra gözaltında bulunanların Vatan Emniyet'te -7. kata götürüldüklerini eden avukat Kavak, “O kadar çok kişi gözaltınaydı ki, nezarethanelere sığmadılar. Gençlerin çoğu ilk kez gözaltına alınmıştı. Polis bunu eziyete dönüştürüp, hiç kimseye haber vermedi. Kıyafetlerine işleyen biber gazıyla tıkış tıkış 4 gün bekletip, psikolojik baskı uyguladı. Silivri'ye gönderilen, gözaltında olan veya serbest bırakılan tüm müvekkillerimiz, çok keskin biber gazı kokuyordu." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avukattan işkence çıkışı: 'Çoğunun gözü kulağı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:08