Avukattan işkence çıkışı: 'Çoğunun gözü kulağı patlamış yara bere içindeler'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanmasıyla devam eden protestolar birçok şehre yayıldı. Birçok gösterici, protestolara katıldığı için gözaltına alınırken İstanbul Barosu avukatlarından Halil Enes Kavak, gözaltına alınan gençler hakkında korkunç işkence iddialarını paylaştı.





“VÜCUTLARI YARA BERE İÇİNDE”

Sözcü'ye konuşan Av. Kavak, "İlk 48 saatte çocuklarından haber alamayan çok sayıda aile, emniyete kayıp başvurusu yapınca, emniyet gençleri aramaya başlamış. Gözaltındaki gençlerin Av. Ceren Altın ile görüştüklerini anlayan polisler arayıp, 'Ailesi kayıp başvurusu yapmış. Siz görüşmüşsünüz. Bilginiz var mı?' diye sordu. Bu tablo bile polislerin kimi, niye gözaltına aldığını bilmediğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.





“Saraçhane'de polis, tuttuğunu toplamış. Polisten kaçmadığı için bile gözaltına alınan çok sayıda genç olduğuna tanığım. İçlerinde, darp izi olmayan hiç kimse yok. Çoğunun gözü, kulağı patlamış, vücutları yara bere içinde." sözlerini ileten Uçar, “Saraçhane'de gözaltına alınan gençleri, önce birden fazla polis dövüyor. Barikatlarının arkasına alıp, ters kelepçe takıp yere yatırıyorlar. Savunmasız bırakıp, sinkaflı küfürler ederek topluca biber gazı sıkıyorlar.” açıklamasında bulundu.





“NEZARETHANELERE SIĞMADILAR”

Daha sonra gözaltında bulunanların Vatan Emniyet'te -7. kata götürüldüklerini eden avukat Kavak, “O kadar çok kişi gözaltınaydı ki, nezarethanelere sığmadılar. Gençlerin çoğu ilk kez gözaltına alınmıştı. Polis bunu eziyete dönüştürüp, hiç kimseye haber vermedi. Kıyafetlerine işleyen biber gazıyla tıkış tıkış 4 gün bekletip, psikolojik baskı uyguladı. Silivri'ye gönderilen, gözaltında olan veya serbest bırakılan tüm müvekkillerimiz, çok keskin biber gazı kokuyordu." ifadelerini kullandı.