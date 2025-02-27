Avustarya'da yeni hükümet kuruldu, en çok oyu alan parti dışarıda kaldı

Parti liderleri, Avusturya’nın merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), merkez sol Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve liberal Neos partisinin Perşembe günü hükümet kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.





Üç partinin de anlaşmayı imzalaması halinde yeni koalisyon hükümeti önümüzdeki hafta göreve başlayacak. Avusturya’yı 1940’lardan bu yana ilk kez üç partili bir koalisyon yönetecek.





Liderler anlaştıklarını açıklasa da özellikle koalisyonun en küçük ortağı Liberal Parti içinde anlaşma ile ilgili birtakım huzursuzlukların olduğuna dikkat çekiliyor. Partinin kendi genel kurulunda anlaşmayı 3’te iki çoğunlukla onaylaması gerekecek.





Eylül ayındaki seçimlerde yüzde 28,8 oy oranıyla en güçlü parti olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi ise yeni hükümetin (FPÖ) dışında kaldı. FPÖ, bir hükümet kurmaya çalışmış ancak koalisyon görüşmeleri bu ayın başlarında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.





Aşırı sağcı partinin hükümet kurma çalışmalarından önce Eylül ayında, seçimlerden hemen sonra merkez partiler bir kez koalisyon kurmaya çalışmış ama başarısız olmuştu. İkinci görüşmelerde anlaşmaya varan 3 partinin ne kadar uyumlu bir hükümet kurabileceği ile ilgili endişeler devam ederken aşırı sağcı FPÖ lideri Herbert Kickl bu tabloyu “kaybedenler koalisyonu” olarak nitelendirdi ve erken seçim çağrısında bulundu.