Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya 5 bin deveyi öldürdü /16 Ocak 2020 20:41

Avustralya 5 bin deveyi öldürdü

Kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Avustralya'da, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle 5 binden fazla devenin itlaf edildi.Geçen hafta 10 bin devenin itlaf edileceğini duyuran Avustralya, ilk etapta 5 bin deve öldürdüğünü açıkladı.

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Avustralya'da vahşi doğadaki yüz binlerce devenin içecek su ararken insanlara, insanların besledikleri hayvanlara ve yapılara zarar verdikleri belirtiliyor.

Oluşan zararın önüne geçmek isteyen yetkililer 10 bin deveyi öldüreceklerini duyurmuştu. Bu duyuru geçtiğimiz günlerde hem dünyada hem de Türkiye'de tartışma yarattı.Avustralya hükümeti ise tartışmalara ve eleştirilere yanıtsız kalarak 5 binden fazla vahşi deveyi öldürdüğünü duyurdu. 

2019 Avustralya'da bugüne kadar kaydedilmiş en sıcak ve kurak yıl olarak kayıtlara geçmişti. Pek çok bölgede su kıtlığı tehlikesi baş göstermişti. 
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