Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya Açık'ta zafer Novak Djokovic'in /21 Şubat 2021 18:16

Avustralya Açık'ta zafer Novak Djokovic'in

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın kazanan ismi, Daniil Medvedev'i 3-0 yenilgiye uğratan Novak Djokovic oldu.Melbourne'de düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, Rus Medvedev ve Sırp Djokovic karşı karşıya geldi.

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Djokovic sekiz dakika içinde durumu 3-0'a getirirken, beşinci oyunda Medvedev bu kez skoru 3-3'e taşıyan isim oldu.Dengeli giden beş oyunun ardından Medvedev'in servis oyununda 40-0 öne geçen Djokovic, rakibine geri dönme şansı vermedi ve ilk seti 7-5 hanesine yazdırdı. 

İki tenisçinin birbirinin servisini kırmasıyla başlayan ikinci sette, üst üste üç oyun alan Djokovic 4-1 öne geçti. Zorlandığı yedinci oyunda servisine tutunmayı başaran ve avantajını koruyan Sırp raket, sonraki oyunda bir kez daha servis kırarak 35 dakika süren seti 6-2 kazanmasını bildi. 

Üçüncü sete iki çift hatayla başlayan ve 40-15 geriye düşen Djokovic, servis kırma puanlarını geri çevirerek ilk oyunu aldı. Motivasyonunu korumakta zorlanan Medvedev'in çift hatalarını iyi değerlendiren ve servisini kıran Sırp tenisçi, kendi servisine de tutunarak durumu 3-0'a getirdi.

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Djokovic, 8. oyunda bir kez daha servis kırarak seti 6-2, maçı da 3-0 kazandı. 

Maçı kazanan Djokovic 15 milyon TL'nin de sahibi oldu.Djokovic, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını elinde bulundurduğu Avustralya Açık'ta 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2020'nin ardından 9. zaferine uzandı. Sırp raket, bu zaferle kariyerinin 18. grand slam, 82. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası şampiyonluğunu elde etti.
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