Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya askerlerinin Afganistan'da yeni skandal görüntüleri yayınlandı /01 Aralık 2020 12:52

Avustralya askerlerinin Afganistan'da yeni skandal görüntüleri yayınlandı

Avustralyalı askerlerin Afganistan görevi sırasında işledikleri suçlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

The Guardian gazetesi, Afganistan'da 2009 yılında bulunan Avustralyalı özel güçlerin üssünden, hâlâ görevde olan bir askerin öldürülen bir Taliban militanının protez bacağından bira içerken fotoğrafını buldu. 

T24'te yer alan çeviri habere göre The Guardian Avustralya, bir süredir gündeme getirilen iddiaların kanıtlayan fotoğrafı paylaştı. Avustralya kuvvetlerinin 2009'da Afganistan'ın Uruzgan vilâyetinde bulunan üslerinde izin almadan açtıkları bir barda eğlendikleri anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafları birinde hâlâ görevde olan üst düzey bir askerin, öldürülen bir Taliban militanının protez bacağından bira içtiği; diğerinde ise iki askerin protez bacakla dans ettiği görüldü. 

Askerlerin protez bacaktan bira içtiği daha önce gündeme getirilmiş, bunu kanıtlayan bir fotoğraf bulunamamıştı. Bazı askerler, yapılanın yüksek rütbeli yetkililer tarafından tolere edildiğini söyledi. 

Savaş suçlarına işaret eden Brereton raporu
 
Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) Paul Brereton'un hazırladığı bir rapor,  39 Afganistanlı sivilin öldürüldüğünü ortaya çıkarmış, savaş suçlarına işaret etmişti. Brereton raporu, Avustralyalı askerlerin "savaşçı kültürüyle" hareket ettiğini belirtmişti. Brereton raporunda protez bacaktan ya da "savaş ganimeti" alma davranışlarından bahsedilmese de izin alınmadan kurulan bara işaret edilmiş ve etik açıdan sorgulanmıştı. Raporda, barla ilgili olarak "Operasyonlarda içmek, taşkınlık yapmak, hijyen kurallarına uymamakla birlikte davranışlar normların kenara atılmasına izin veriyordu" ifadeleri kullanılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya askerlerinin Afganistan'da yeni skandal görüntüleri... Sonraki Haber >>

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:54