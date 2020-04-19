Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya: Çin'e soruşturma açılsın /19 Nisan 2020 11:45

Avustralya: Çin'e soruşturma açılsın

Covid-19 nedeniyle Çin üzerindeki uluslararası baskı artarken Avustralya soruşturma açılmasını istedi.

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ABD Başkanı Trump'ın 'Çin salgının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekir' derken Avustralya hükümeti de uluslararası bir soruşturma talep etti.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre Çin'in şeffaflığı konusunda çok ciddi kaygılarının olduğunu söyleyen Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Koronavirüs salgınını ilgilendiren sorunlar uluslararası bağımsız bir soruşturmayı gerektiriyor." dedi.

Marise Payne virüsün oluşumu, salgınla mücadele ve elde edilen bilgilerin diğer ülkelerle paylaşılması noktasında bilinmeyen detayların olduğunu ve bunun ancak bağımsız bir soruşturma sonucunda açıklığa kavuşabileceğini belirtti.

ABD gibi Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik eleştirel bir tutum sergileyen Avustralya, DSÖ'nün attığı bazı adımların salgınla mücadeleye yardımcı olmadığını belirtiyor.

Uluslararası bir soruşturma çağrılarına destek veren Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı tavsiyelerini dikkate almadıklarını söyledi.

Avustralya, 1 Şubat tarihinde Çin'den gelen yolculara sınırlarını kapatarak Dünya Sağlık Örgütü'nün aksi yöndeki çağrısını reddetmişti.

Çin'in Vuhan kentinde bulunan bir balık pazarında çıktığına inanılan yeni tip koronavirüs, 19 Nisan tarihi itibariyle dünya genelinde en az 160 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nü salgının yayılmasından sorumlu tutan ABD Başkanı Trump da Örgüt'e yapılan ABD fonlarını kesme kararı almıştı.
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