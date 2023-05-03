Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya, Çinli savaş pilotlarını eğiten İngilizler'in peşinde /03 Mayıs 2023 07:45

Avustralya, Çinli savaş pilotlarını eğiten İngilizler'in peşinde

Avustralya, Çinli savaş uçağı personelini eğiten emekli İngiliz pilotların peşinde

SHABER3.COM

Avustralya’da emekli İngiliz savaş pilotlarının yüksek ücretler karşılığında Çin Hava Kuvvetleri personelini eğittiği yolundaki suçlamalarla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bir İngiliz eğitim pilotunun evine baskın düzenlediği ortaya çıktı.

Reuters, Avustralya’daki mahkeme kayıtlarına atıfta bulunarak verdiği haberinde, Güney Afrika’da Uçuş Eğitim Akademisi’nde yönetici ve görevli eğitmen pilot Keith Hartley’in Avustralya’daki evine baskın yapılıp, buradaki bazı materyallere polis tarafından el konulduğunu duyurdu.

Reuters, hakkında dava açılmayan pilotun evinde yapılan aramanın “hukuksuz” olduğu ve el konulan eşyaların geri verilmesi için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Mahkemenin bu başvuruyu 28 Nisan’da reddettiği belirtilirken, yine duruşma kayıtlarına göre, Güney Afrika’daki Uçuş Eğitim Akademisi’nin Çin Ulusal Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) ile ortaklığa gittiği ve bu ortaklık sayesinde Çinli pilotların Güney Afrika’da Batılı tecrübeli savaş pilotları tarafından eğitildiği belirlendi.

Mahkeme kayıtlarına göre Avustralya polisi, Hartley'in evinde yaptığı aramada Çin tarafından desteklenen ve yönetilen bir kurumda 2018 ila 2022 yılları arasında Çinli pilotlara eğitim verdiği şüphesiyle arama yaptı.

Avustralya polisinin, Hartley’in Çinli pilotlara taktik, strateji konularında eğitim vermesinden şüphe edildiği için evinde arama gerçekleştirdiği bildirildi.

Emekli İngiliz askeri pilotlarının, uzmanlıklarını Çin ordusuna aktarmaları için büyük miktarda para karşılığı Çin Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edildiği konusu ilk kez ekim ayında gündeme getirildi.

Bunun üzerine İngiltere ve Avustralya konu ile ilgili soruşturma başlatırken, Londra ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiliz emekli savaş pilotlarının başka ülkelerde Çinli pilotlara eğitim vermesine yasak getirdi.

İngiliz pilotlara yüksek maaşlar veriliyor iddiası

Çinli pilotlara verilen bazı eğitim paketlerinin 270 bin dolara kadar çıktığını aktaran İngiliz basını, emekli İngiliz pilotların, Batılı uçakların ve pilotların çalışma şeklini, Tayvan gibi herhangi bir çatışma durumunda hayati olabilecek bilgileri anlamaya yardımcı olmak için Çinli pilotlara eğitim verdiğini aktarmıştı.

Son olarak ABD, eski donanma pilotu Daniel Duggan hakkında yasadışı şekilde Çinli pilotlara eğitim verdiği gerekçesiyle bu yıl ocak ayında hukuki işlem başlattı.

Washington'da açılan davada, 2012'de Avustralya yurttaşlığına geçen 54 yaşındaki Duggan'ın, Çinli pilotlara verdiği eğitimler karşılığında toplamda en az 100 bin dolar ödeme aldığı iddia edilmişti.
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