Avustralya’da AFD Derneği’nden “15 Temmuz” özel sayısı

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Türkiye ve dünya, Sedat Peker’in, AKP ve MHP Koalisyonuyla ilgili ifşalarının gölgesinde 15 Temmuz Planlı Darbe Girişimi’nin 5. yılına giriyor. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan kumpas, tel tel dökülmeye devam ederken, diğer taraftan da karartılmaya çalışılan noktalara açıklık getirilmeye çalışılıyor.