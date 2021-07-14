Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya’da AFD Derneği’nden “15 Temmuz” özel sayısı /14 Temmuz 2021 16:06

Avustralya’da AFD Derneği’nden “15 Temmuz” özel sayısı

Genel Yayın Editörü A. Akif Burak Can’ın yazısıyla başlayan ve İngilizce olarak hazırlanan The TRuth Dergisi sayısı, sosyal medya paylaşımlarıyla tanıtılmaya başlandı

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Türkiye ve dünya, Sedat Peker’in, AKP ve MHP Koalisyonuyla ilgili ifşalarının gölgesinde 15 Temmuz Planlı Darbe Girişimi’nin 5. yılına giriyor.  AKP ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan kumpas, tel tel dökülmeye devam ederken, diğer taraftan da karartılmaya çalışılan noktalara açıklık getirilmeye çalışılıyor.

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