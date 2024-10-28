Avustralya Federal Milletvekili: 'Gülen’in çalışmalarını sürdürmeye devam'

Melbourne’daki program, Serenity Vakfı (Foundation) salonunda gerçekleşirken, Sydney’de ise Amity Eğitim Kurumları Ana kampüs binasında yapılan anma ve gıyabi cenaze namazına, uzun yıllar farklı bakanlıklar yapan Paul Lynch, Werriwa Bölgesei Federal İşçi Partisi Milletvekili Anne Stanley, İşçi Partisi Liverpool Milletvekili, Charishma Kaliyanda, İşçi Partili Leppington Bölge Milletvekili Nathan Hargarty, Liverpool Belediye Meclis Üyeileri Sam Karnib, Dr. Betty Green ile yaklaşık 400 kişiden oluşan davetli, anma programına iştirak etti.





ESKİ BAKAN PAUL LYNCH, HOCAEFENDİ’NİN EĞİTİM VE DİYALOG HİZMETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ





Eski Bakan’lardan Paul Lynch yaptığı konuşmada, bugün Fethullah Gülen’in vefatı nedeniyle organize edilen bu anma programına Federal ve Eyalet Milletvekillerinin, yanı sıra belediye Meclis Üyleri ile birlikte katıldığını hatırlattı. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatından dolayı burada biraraya gelindiğini belirtti. büyük üzüntü içinde olduğunu belirterek, başsağlığı diledi. Eski Bakan Lynch, Gülen’in dünya çapında eğitim ve diyalog hizmetleriyle tanındığını ve önemli hizmetler yaptığını belirtti. Sydney’deki hizmet mensuplarıyla uzun yıllardan beri yakinen tanıdığını ve görüştüğünü belirten Bakan Lynch, Hizmet Hareketi mensuplarının çeşitli programlarına her zaman katıldığını ve bugün de bu kitlenin üzüntüsünü paylaşmak üzere burada bulunduğuna dikkat çekerek, Fethullah Gülen’in vefatının önemli bir kayıp olduğunu belirterek, Hizmet Hareketi mensuplarına bir kez daha başsağlığında bulunduğu söyledi.





FEDERAL MİLLETVEKİLİ STANLEY: GÜLEN BİRBİRİMİZLE DİYALOG HALİNDE VE TOPLUMUN PARÇASI OLMAMIZI İSTERDİ





Federal Milletvekili Anne Stanley de, konuşmasına, salonda bulunan herkesin hissiyatını çok iyi anladığını söyleyerek, başsağlığı dileyerek, üzüntülerini dile getirdi. Programada konuşma fırsatı verildiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Anne Stanley; “Bu benim için büyük bir onur. Topluluğunuz tarafından her zaman kucaklandım. Her zaman eğitim, bizimle samimi bir diyalog kurma isteği ve sadece kendi bakış açınızı değil, herkesin bakış açısını anlamaya yönelik bir tutumla gerçekleşti. Bana göre bu, Gülen’in gerçekten bizden yapmamızı istediği şeydi. Hepimizin birbirimizle diyalog halinde, topluluğun bir parçası olmamızı sağlamamızı istedi. Burada bulunmak büyük bir ayrıcalık” dedi.





BU DERİN ACIYI PAYLAŞMAK BÜYÜK ONUR





Özellikle son yıllarda ve dünyanın dört bir yanında ama özellikle Türkiye’de, Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı muamelenin kabul edilemez olduğunu ifade eden Federal Milletvekili, “Bu derin acıyı paylaşmak bir onur. Ayrıca biliyorum ki, topluluğunuzdaki birçok aile ve dost, barış, eğitim ve daha özgür bir dünya arzusu nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Bugün dünya genelinde süren çatışmalar göz önüne alındığında, bir insan olarak yapabileceğimiz en iyi şey farklılıklarımızı kabul etmek, birbirimizle konuşmak ve bir çözüm bulmaktır. Bana göre, Gülen’in de gerçekten yapmak istediği buydu. Meslektaşlarım adına her birinize şunu söylemek isterim; sevginizi hissediyoruz, desteğinizi biliyoruz ve bu bizim için gerçekten çok büyük bir fark meydana getiriyor. Tekrar hepinize başsağlığı diliyorum. Umarım buradan hareketle birbirimizle diyalog halinde, dostluklarımızı daha da geliştirmeye ve Sayın Gülen’in çalışmalarını sürdürmeye devam ederiz.” dedi.





AMUST GAZETESİ YAYIN YÖNETMENİ ZİYA AHMED: GÜLEN’LE HATIRLARINI ANLATTI





Avustralya’da yayın yapan Müslüman topluma ait yayın kurumu olan Australia Muslim Times (AMUST) Gazetesi Yayın Yönetmeni Ziya Ahed’de Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu belirtti. Ziya Ahed, Hocaefendi’nin bir büyük alim, önemli bir bilge, dünyada önemli hizmetlere vesile olan hoşgörülü bir şahsiyet olduğunu söyledi. Kendisini birkaç yıl önce ziyaret ederek, yüzyüze görüştüğünü belirten Ahmed, onunla geçirdiği zaman dilimindeki hatırları duygusal olarak anlattı. Hindistanlı bir Müslüman olarak, babasının da Avustralya’daki Müslüman toplumuna önemli hizmetleri nedeniyle, Sydney’deki Türkiye halklarıyla yakın ilişkilerinin çok geçmişe dayandığını belirten Ziya Ahmed, Hizmet Hareketi mensuplarının sözkonusu toplum arasındaki yerinin çok farklı olduğuna dikkat çekti.





GIYABİ CENAZE NAMAZINA HER YAŞTAN HİZMET GÖNÜLLÜLERİ KATILDI





Öte yandan Hocaefendi’nin 50 yıllık yol arkadaşı İlahiyatçı Nevzat Türk, geçmişten günümüze yaşadığı hatırları ve önemli noktaları gelen misafirlerle paylaştıktan sonra, ailesi ve çocuklarıyla hemen her yaştan Hizmet Gönüllülerinin katıldığı gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Eğitimci Celal Arıkan’ın, yaptığı duadan sonra, gelen misafirlere ikramda bulunuldu.