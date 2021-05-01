Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü yasakladı

Yasağı delen Avustralya vatandaşlarına 5 yıla kadar hapis ve 66 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 51 bin Amerikan doları) varan para cezaları verilmesi öngörülüyor.







Yasak Pazartesi yürürlüğe girecek ve son 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş Avustralya vatandaşları ülkelerine giriş yapamayacak.





Sağlık Bakanı Greg Hunt kararın, Hindistan'da koronavirüs kapıp ülkeye dönen ve karantinada olan kişi oranına dayanarak alındığını ancak "bu kararı almanın hükümet için kolay olmadığını" belirtti.





Hafta başında Avustralya, Hindistan'dan gelen uçuşları durdurmuştu.



