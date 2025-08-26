Avustralya İran büyükelçisini sınır dışı etti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Avustralya’da en az iki antisemit saldırı düzenlediğini ve buna karşılık ülkesinin İran Büyükelçisi’ni sınır dışı ederek Tahran’la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.



Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı’na (ASIO) göre, İran hükümeti geçen yılın Ekim ayında Sydney’de Lewis Continental Kitchen adlı bir koşer gıda şirketine kundaklama saldırıları düzenledi. Bu saldırının, geçen yılın Aralık ayında Melbourne’deki Addas Israel sinagoguna yapılan ayrı bir saldırıya ek olduğu iddia edildi.



İran hükümeti haberlere hemen yanıt vermedi.



Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada, “ASIO son derece rahatsız edici bir sonuca varmak için yeterince güvenilir istihbarat topladı” dedi ve ekledi:



“İran hükümeti bu saldırılardan en az ikisini yönetti. İran bu olaydaki rolünü gizlemeye çalışsa da ASIO saldırıların arkasında İran’ın olduğunu değerlendirmektedir. Bunlar Avustralya topraklarında yabancı bir ulus tarafından düzenlenen olağanüstü ve tehlikeli saldırganlık eylemleriydi. Bunlar sosyal uyumu baltalamaya ve toplumumuzda nifak tohumları ekmeye yönelik girişimlerdi. Bu kesinlikle kabul edilemez.”



Albanese, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’nin sınır dışı edildiğini ve İran’daki Avustralyalı diplomatların üçüncü bir ülkeye gönderildiğini belirtti. İran’da bulunan Avustralyalılara “eğer güvenli ise mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri” çağrısında bulunuldu.



Albanese ayrıca Avustralya hükümetinin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanımlamak için yasal düzenleme yapılacağını da bildirdi.