Samanyolu Haber /Ekonomi / Avustralya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı /02 Ağustos 2022 13:14

Avustralya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Küresel olarak yükselen enflasyonla mücadele için Avustralya Merkez Bankası yönetiminin dördüncü defa faiz artırma kararı aldığı belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,85'e yükseltti. Merkez bankası para politikasında izlenecek yolun önceden belirlenmemiş olduğunu belirtse de, faiz artırımlarının devam edeceğine işaret etti.

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının 50 baz puan artırılarak yüzde 1,35'ten yüzde 1,85'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasalarda da beklenti faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

RBA, böylece üst üste 4 toplantıda faizi 175 baz puan artırmış oldu.

"ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR YOL DEĞİL"

RBA'nın açıklamasında Para Politikası Kurulunun önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde ek adımlar gerekeceğini tahmin ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu önceden belirlenmiş bir yol değil" denildi.
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