Avustralya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

"ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR YOL DEĞİL"





Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,85'e yükseltti. Merkez bankası para politikasında izlenecek yolun önceden belirlenmemiş olduğunu belirtse de, faiz artırımlarının devam edeceğine işaret etti.RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının 50 baz puan artırılarak yüzde 1,35'ten yüzde 1,85'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasalarda da beklenti faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.RBA, böylece üst üste 4 toplantıda faizi 175 baz puan artırmış oldu.RBA'nın açıklamasında Para Politikası Kurulunun önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde ek adımlar gerekeceğini tahmin ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu önceden belirlenmiş bir yol değil" denildi.