Avustralya, sosyal medya hesaplarını ebeveyn iznine bağlamak istiyor

Avustralya, sosyal medya şirketlerinin 16 yaşın altındaki kullanıcılar için ebeveyn izni almasını planlıyor.





Pazartesi günü yayımlanan yasa tasarısına göre, bu yasaya uymayan internet platformları için 10 milyon Avustralya dolarına yani yaklaşık 7.5 milyon dolara kadar para cezası verilebilecek.





Çevrimiçi Gizlilik Yasası, Reddit gibi anonim forumları ve Bumble gibi akıllı telefonla tanışma uygulamalarını içeren sosyal medya şirketlerinin de kullanıcıların yaşlarını belirlemek ve veri toplarken çocukların ilgi alanlarına öncelik vermek için tüm makul adımları atması gerektiğini vurguluyor.





Eğer tasarı yasalaşırsa Okyanusya ülkesi sosyal medya konusunda en katı bölgeler arasında girecek. Büyük teknoloji şirketlerinin Avustralya'da kalmasını zorlaştıracak.





DÜNYADA BENZER BİR EĞİLİM VAR





Dünyanın en yaygın sosyal ağlarından Facebook ve Instagam çocuklara yönetlik tutumları nedeniyle halihazırda eleştiri konusu.





Öten yandan son dönemlerin popüper uygulaması TikTok, Çin'de gençlere süre sınırlaması getirmek zorunda kaldı. Çin hükümeti çocukların ve reşit olmayan gençlerin aşırı sosyal medya kullanımını kısıtlamaya çalışıyor.





Benzer bir adımın Facebook'tan da geleceği haberlere yansımıştı. Facebook'un ebeveyn gibi telefonda çok fazla vakit geçiren çocuğa uyarı yapacağı belirtiliyor.





Facebook'un özel olarak yaptırdığı bir çalışmanın sonuçları basına sızmıştı. Facebook Inc. tarafından yaptırılan araştırmaya göre Instagram özellikle gençler üzerinde çok fazla olumsuz etkiye sahip.