Samanyolu Haber /Teknoloji / Avustralya, sosyal medya hesaplarını ebeveyn iznine bağlamak istiyor /25 Ekim 2021 15:12

Avustralya, sosyal medya hesaplarını ebeveyn iznine bağlamak istiyor

Avustralya, sosyal medyada reşit olmayanlar için ebeveyn iznini devreye almaya çalışacak. Aksi halde şirketler 7.5 milyon dolara kadar cezayla karşı karşıya kalabilir.

SHABER3.COM

Avustralya, sosyal medya şirketlerinin 16 yaşın altındaki kullanıcılar için ebeveyn izni almasını planlıyor.

Pazartesi günü yayımlanan yasa tasarısına göre, bu yasaya uymayan internet platformları için 10 milyon Avustralya dolarına yani yaklaşık 7.5 milyon dolara kadar para cezası verilebilecek.

Çevrimiçi Gizlilik Yasası, Reddit gibi anonim forumları ve Bumble gibi akıllı telefonla tanışma uygulamalarını içeren sosyal medya şirketlerinin de kullanıcıların yaşlarını belirlemek ve veri toplarken çocukların ilgi alanlarına öncelik vermek için tüm makul adımları atması gerektiğini vurguluyor.

Eğer tasarı yasalaşırsa Okyanusya ülkesi sosyal medya konusunda en katı bölgeler arasında girecek. Büyük teknoloji şirketlerinin Avustralya'da kalmasını zorlaştıracak. 

DÜNYADA BENZER BİR EĞİLİM VAR

Dünyanın en yaygın sosyal ağlarından Facebook ve Instagam çocuklara yönetlik tutumları nedeniyle halihazırda eleştiri konusu. 

Öten yandan son dönemlerin popüper uygulaması TikTok, Çin'de gençlere süre sınırlaması getirmek zorunda kaldı. Çin hükümeti çocukların ve reşit olmayan gençlerin aşırı sosyal medya kullanımını kısıtlamaya çalışıyor. 

Benzer bir adımın Facebook'tan da geleceği haberlere yansımıştı. Facebook'un ebeveyn gibi telefonda çok fazla vakit geçiren çocuğa uyarı yapacağı belirtiliyor. 

Facebook'un özel olarak yaptırdığı bir çalışmanın sonuçları basına sızmıştı. Facebook Inc. tarafından yaptırılan araştırmaya göre Instagram özellikle gençler üzerinde çok fazla olumsuz etkiye sahip. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya, sosyal medya hesaplarını ebeveyn iznine bağlamak... Sonraki Haber >>

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:09