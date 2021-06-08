Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya tarihinin en büyük çete operasyonu: Türk mafya lideri kaçtı /08 Haziran 2021 09:26

Avustralya tarihinin en büyük çete operasyonu: Türk mafya lideri kaçtı

Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük uluslararası organize suç operasyonunda 200'den fazla kişiyi gözaltına aldı, uyuşturucu trafiğine darbe vuruldu. Narkotik birimlerin uzun süredir izlediği uluslararası çetenin lideri Hakan Ayık'ın İstanbul'da olduğu öne sürüldü.

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Ironside adı verilen operasyonun, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iş birliğinde 2018 yılında başlatıldığı ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki mafya, yasa dışı örgüt ve uyuşturucu çetelerini de kapsadığı öğrenildi. Avustralya genelinde en az 300 adrese yapılan baskınlarda 3,7 ton uyuşturucu ile 104 ateşli silah ele geçiren güvenlik güçleri ayrıca yaklaşık 35 milyon Amerikan doları değerinde nakit paraya da el koydu.

Euronews'te yer alan habere göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison konuya ilişkin basın açıklamasında, "Bu sadece kendi ülkemizde değil, dünya çağındaki organize suç örgütlerine ağır darbe vurmuştur. Avustralya kolluk kuvvetlerinin tarihinde de dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

En çok aranan uyuşturucu baronu Hakan Ayık Türkiye'de iddiası

Polis, yeraltı dünyasında kullanılan mesajlaşma uygulaması ANOM'daki yazışmalara sızarak istihbarat elde ettiğini ve çok sayıda cinayet planının da engellendiğini açıkladı. Güvenlik birimlerinin ulaştığı 25 milyondan fazla mesaj sayesinde suikast planları ve uyuşturucu nakliyatına ilişkin ayrıntılarda gün yüzüne çıkmış oldu. Uygulama, polislerin gizli planıyla suç örgütleri arasında yaygınlaştı.

En az 11 bin kullanıcısı olduğu tahmin edilen ANOM adlı uygulamanın suç örgütleri arasında yayılmasında, Hakan Ayık adında Avustralya vatandaşı firarinin, haberi olmadan rol oynadığı belirtiliyor. İddialara göre en son İstanbul'da görüntülenen 42 yaşındaki uyuşturucu baronu Ayık, Avustralya'nın en çok arananları arasında.

Ayık 2010 yılında Avustralya'dan kaçmıştı.

Avustralya Federal Polis Şefi Reece Kershaw, operasyonla ilgili düzenlediği basın açıklamasında Ayık'a 'teslim ol' çağrısında bulundu. Kershaw, "Bu operasyonun koordinatörlerinden biriydi. Dolayısıyla kendi safındakileri de uzağa düşürmüş oldu. Ailesi ve kendi iyiliği için teslim olmalı" dedi.

Yetkililer, Ironside kapsamında 18 ülkede de gözaltıların olduğunu aktardı. Bu operasyonlara ilişkin FBI ve Europol'un gün içinde açıklama yapması bekleniyor.
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