Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya yerlisi senatörden Kraliçe Elizabet için çok konuşulacak ifade /02 Ağustos 2022 13:58

Avustralya yerlisi senatörden Kraliçe Elizabet için çok konuşulacak ifade

Avustralya yerlisi senatör Lidia Thorpe'nin yemin töreni sırasında İngiltere Kraliçesi Elizabet için 'sömürgeci' ifadesini kullanması gündem konusu oldu.

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Avustralya'daki 'yemin' konusu gündem oldu.

Senatör seçilen Avustralya yerlisi Lidia Thorpe, yemin töreni sırasında İngiltere Kraliçesi Elizabet için 'sömürgeci' ifadesini kullanınca yeminini değiştirerek tekrarlaması istendi.

Evrensel'de yer alan habere göre Avustralya yerlisi senatör Lidia Thorpe, ülke parlamentosundaki yemin töreni sırasında Kraliçe 2. Elizabeth için ‘sömürgeci’ ifadesini kullandı.

Milletvekili yeminini değiştirerek söz konusu ifadeyi kullanan Thorpe’un yemini tekrarlaması istendi.

İngiltere Kraliçesi aynı zamanda Avustralya’da devletin başı konumunda bulunuyor.

Yeşiller milletvekili olan Thorpe salona sağ yumruğu havada girdi.

48 yaşındaki siyasetçinin ifadeleri bir kısım vekil tarafından tepki gördü.

Yemini tekrarlaması istenen senatör, tekrar sırasında ‘sömürgeci’ ifadesini kullanmadı.
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