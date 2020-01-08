Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Ekolojistler, yangınların başka eyaletleri de sarması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısı yaptı.

Ekoloji profesörü Chris Dickman, gerçek rakamın tahminlerden çok daha büyük olabileceğini belirtti.

Sydney Üniversitesi'nden ekolojistler, eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaştı.

Aylardır Avustralya'dan ilerleyen yangın duvarlarından kaçan kanguruların, kömüre dönmüş koalaların, ağaçlardan ölü bedenleri düşen kakadu papağanlarının görüntüleri geliyor.







Yeni Güney Galler eyaletinin orta-kuzay yakasındaki koala nüfusunun üçte birine tekabül eden en az 8000 koala dört aydan kısa sürede öldü. Yaşam alanlarının da yaklaşık üçte biri yok oldu. Bu yüzden uzmanlar, koala soyunun kurtarılamayabileceği görüşünde.

