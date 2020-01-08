Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu /08 Ocak 2020 16:32

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan, aylardır devam eden ve giderek şiddetlenen yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'nın 6 eyaletinde yaklaşık 7 milyon hektar alan yanıp kül oldu. Bu Belçika ve Haiti'nin toplam yüzölçümünden büyük bir alan. 2000 evden geriye hiçbir şey kalmadı. Ateş ve dumandan kaçanlar sahillerde toplanarak yaşam mücadelesi veriyor.

Sydney Üniversitesi'nden ekolojistler, eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaştı.

Ekoloji profesörü Chris Dickman, gerçek rakamın tahminlerden çok daha büyük olabileceğini belirtti. 

Ekolojistler, yangınların başka eyaletleri de sarması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısı yaptı. 

Aylardır Avustralya'dan ilerleyen yangın duvarlarından kaçan kanguruların, kömüre dönmüş koalaların, ağaçlardan ölü bedenleri düşen kakadu papağanlarının görüntüleri geliyor.

Yeni Güney Galler eyaletinin orta-kuzay yakasındaki koala nüfusunun üçte birine tekabül eden en az 8000 koala dört aydan kısa sürede öldü. Yaşam alanlarının da yaklaşık üçte biri yok oldu. Bu yüzden uzmanlar, koala soyunun kurtarılamayabileceği görüşünde. 

Yangından etkilenen diğer eyaletlerde de kayda değer koala nüfusu var, ama kaçının kaybedildiğine dair henüz bir sayı açıklanmadı.
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