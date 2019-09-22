Avustralya'da Amity Koleji yeni binası törenle hizmete açıldı

20 yıl önce Avusturalya'nın Wollongong şehrinde eğitime gönül vermiş bir avuç Türk tarafından kurulan Amity Eğitim Kurumları ilk başlarda sadece Türklere hizmet verirken şimdi 40 farklı millete mensup öğrenci eğitim görüyor.
Amity Eğitim Kurumları'nın 7 ay önce temeli atılan Koleji’nin Illawarra kampüsü ek binası törenle açıldı.
İnşaatı tamamlanan ek bina; idare binası, laboratuvar ve dersliklerden oluşuyor.
Açılış törenine çok sayıda federal, eyalet milletvekilleri, belediye Başkanları ve çok sayıda davetli ile öğrenci velileri katıldı.
Wolongong Amtiy Kolleji Müdürü Dr. Mehmet Aslan, davetlilere yaptığı teşekkür konuşmasında yerel yöneticilerin de büyük destekleriyle anlamlı bir açılışın yapıldığına dikkati çekti.
Dr. Aslan; hiçbir fedakârlığı esirgemeyen okulun yönetim kuruluna teşekkür etti. Kampüsün her yıl gelişerek ve genişleyerek devam etmesinden dolayı, okul velilerinin ve bölge insanının büyük bir mutluluk yaşadığına da değinen Aslan, okulun hali hazırda kayıtların kontenjanın üzerinde olduğunu belirtti.
Yerel yönetimlerin arsa tahsisi ve katkılarıyla da bu tesisin yapıldığına işaret eden Dr.Aslan, temel hedeflerinin; ana okulundan, lise son sınıf aralığındaki tüm öğrencilerin engelsiz ve modern bir eğitim alt yapısıyla hizmet almalarını sağlamak olduğunu kaydetti.
Dr. Aslan, Avustralya’nın eğitim potansiyeli yüksek, özgür ve çok kültürlülük politikalarıyla dünyaya örnek bir ülke olduğunu ayrıca sözlerine ekledi.
20 YIL ÖNCE TÜRKLER İÇİN AÇILAN OKULDA ŞİMDİ 40 FARKLI MİLLETİN ÇOCUKLARI OKUYOR
Amity Eğitim Kurumları Genel Müdürü Deniz Erdoğan da yaptığı konuşmasında; illawarra Kampusunun bundan 20 yıl önce, Wollongong şehrinde eğitime gönül vermiş bir avuç insanımızın büyük emek ve katkılarıyla bugüne geldiğini belirtti. 20 yılı bu törenle adeta taçlandırıldığına işaret eden Genel Müdür Erdoğan; “Başlangıçta okulumuz, sadece Türk öğrencileri hitap eden olarak açılmıştı. Ama büyük fedakârlıklarla gelinen nokta, geniş kesimleri tarafından ilgi görerek, bugün 40 civarında farklı milletten oluşan öğrencilerimize ve çocuklarımıza eğitim vermekteyiz” dedi. Geçmişten günümüze emeği geçen tüm yöneticilere, çalışanlara ve özellikle öğrenci velilerine teşekkür eden Erdoğan, bir müjdeyi daha vererek, Illawarra Kampusu’nde 2021 den itibaren 11 ve 12. sınıfların da açılacak olmasının, velilerle büyük bir sevinçle karşılandığını hatırlattı. Eğitim Kurumları olarak, en büyük vazifelerinden birinin de Amity Koleji’nin, yapılan çeşitli etkinliklerle toplumsal harmoniye katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Erdoğan; “Avustralya federal ve hükümet yetkililerinin bize olan pozitif maddi ve manevi desteği, bizleri daha da motive ediyor ”dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü “Bilhassa İllawarra Kampüsü’müzü genişletme çalışmaları devam ediyor. idari bina, laboratuvar ve birkaç derslikten oluşan ilk aşaması tamamlandı. nasip olursa 8 derslik, kütüphane, inovasyon bilgisayar sınıfı ve sosyal aktivitelerin yapıldığı merkezlerden oluşan binamızın diğer kısmını ise; 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete sokmayı planlıyoruz “dedi.
Wollongong Belediye Başkanı Gordon Bradbery
MÜSLÜMANLAR BİLİM DÜNYASINA BÜYÜK ZENGİNLİK KATMIŞTIR
Wollongong Belediye Başkanı Gordon Bradbery de yaptığı konuşmada, programa katılmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi. Başkan Gordon Bradbery, konuşmasında Amity Koleji’nin şehir eğitimine yaptığı katkıları övdü. Okulun 20. Yılını kutlayan Bradbery, şunları söyledi: “ Müslümanlar ortaçağda Matematik, Astronomi ve Tıp Bilimine önemli katkılar yaptı. Ortaçağda Müslüman Bilim adamların yaptığı araştırmalar ve kesifler dünya bilim mirasına ciddi şekilde zenginlik katmıştır. Bilim dünyası Müslüman bilim adamlarına çok şeyler borçludur.”
Okul yönetim Kurulu adına, herkese teşekkür ederim. Bugün bizim için anlamlı bir gün. Çünkü 20. Yılımızın da yıl dönümündeyiz. Bu mutluluğumuzu bizimle paylaşmanız ayrıca çok önemli. 20 senede önemli bir başarı sağlandı. Çünkü mütevazi imkanlarla temeli atılan İllawarra Kampüsümüze bugün modern ve geniş bir ek binayla genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim adına büyük emek ve fedakârlıklarla bugünlere gelindi. Eğitime yatırım yapmaya devamedeceğiz. Bu süre zarfından federal, eyalet ve yerel yönetimler olan belediyelerin çok büyük katkılarının da altını çizmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Eğitim işi zor bir sektör. Ama devlet ve millet işbirliğiyle bu zorluklar daha rahat aşılıyor. Gelecek sene bu ortaokulumuzun lise kısmını tamamlamış olacağız inşallah.
Programa Wolongong Federal Milletvekili Stephen Jones, Milletvekili Anna Whatson, Paul Scully, Büyükşehir Belediye Başkanı Gordon Bradbery, Belediye Başkanı Marianne Saliba, Emniyet Müdürü Dean Smith, Ticaret Odası Başkanı Tim Fares, Medya ve Çeşitli İnanç Grupları Temsilcileri ve öğretmen ve okul velileri ile diğer davetliler katıydı. Program sonunda, davetlilere ikramda bulunuldu.
KAYNAK: AVUSTRALYA ZAMAN