Avustralya'da Amity Koleji yeni binası törenle hizmete açıldı

20 yıl önce Avusturalya'nın Wollongong şehrinde eğitime gönül vermiş bir avuç Türk tarafından kurulan Amity Eğitim Kurumları ilk başlarda sadece Türklere hizmet verirken şimdi 40 farklı millete mensup öğrenci eğitim görüyor.





Amity Eğitim Kurumları'nın 7 ay önce temeli atılan Koleji’nin Illawarra kampüsü ek binası törenle açıldı.

İnşaatı tamamlanan ek bina; idare binası, laboratuvar ve dersliklerden oluşuyor.





Açılış törenine çok sayıda federal, eyalet milletvekilleri, belediye Başkanları ve çok sayıda davetli ile öğrenci velileri katıldı.





Wolongong Amtiy Kolleji Müdürü Dr. Mehmet Aslan, davetlilere yaptığı teşekkür konuşmasında yerel yöneticilerin de büyük destekleriyle anlamlı bir açılışın yapıldığına dikkati çekti.





Dr. Aslan; hiçbir fedakârlığı esirgemeyen okulun yönetim kuruluna teşekkür etti. Kampüsün her yıl gelişerek ve genişleyerek devam etmesinden dolayı, okul velilerinin ve bölge insanının büyük bir mutluluk yaşadığına da değinen Aslan, okulun hali hazırda kayıtların kontenjanın üzerinde olduğunu belirtti.





Yerel yönetimlerin arsa tahsisi ve katkılarıyla da bu tesisin yapıldığına işaret eden Dr.Aslan, temel hedeflerinin; ana okulundan, lise son sınıf aralığındaki tüm öğrencilerin engelsiz ve modern bir eğitim alt yapısıyla hizmet almalarını sağlamak olduğunu kaydetti.





Dr. Aslan, Avustralya’nın eğitim potansiyeli yüksek, özgür ve çok kültürlülük politikalarıyla dünyaya örnek bir ülke olduğunu ayrıca sözlerine ekledi.