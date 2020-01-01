Avustralya'da büyük yangın: Tahliye için askeri gemi ve uçaklar kullanıldı

Orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerden kaçarak, deniz kenarına sığınan insanları tahliye etmek için askeri gemi ve uçakları kullandı.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre yangının ulaşıma engel olduğu bölgelere su, yiyecek ve yakıt takviyesi yapan donanma gemileri ve askeri uçaklar bu kez bölge sakinlerini tahliye etmek için kullanıldı.





4 bin kişi deniz kıyısına sığındı







Ülkenin doğu kıyısında yer alan sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 4 bin kişi, evlerini saran alevlerden kaçmak için deniz kıyısına sığındı. Victoria Acil Durumlar Yönetim Komiseri Andrew Crisp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya Savunma Gücü’nün iki hafta süresince yetecek bir tedarikle, deniz varlıklarını Mallacoota'ya taşıdığını ve karayoluyla erişilemeyen yerlere helikopterlerin daha fazla itfaiyeciyle uçacağını söyledi.





Yetkililer, Yeni Güney Galler kasabası Conjola Park'ta 89 mülkün yıkıldığı doğrularken, çok sayıda aracın yangınlarda zarar görüldüğünü belirtti. Bu hafta gönüllü bir itfaiyecinin yanmış bir arabada bulduğu baba ve çocuğunun cesedi dahil olmakta üzere 7 kişi hayatını kaybetti.





'Yangınlar yoğunlaşacak'





İtfaiye ekipleri, cumartesi günü yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangınların yoğunlaşacağını öngörüyor. New South Wales Kırsal İtfaiye Komiseri Başkan Yardımcısı Rob Rogers ise, “Cumartesi günkü koşulların en az dün gördüğümüz kadar kötü olacağı konusunda her türlü potansiyel var” diye konuştu.





Başbakan Scott Morrison’ın muhafazakar hükümetinin iklim değişikliği konusunda yeterli önlem alıp almadığının tartışıldığı ülkede, son aylarda en az 17 kişi öldü, yaklaşık 5 milyon hektar (12,35 milyon dönüm) arazi yandı ve binden fazla ev yıkıldı.





Yangınlardan çıkan duman, ülkenin başkenti Canberra'nın hava kalitesini, bilinen en tehlikeli oranın 21 katı üzerine çıkardı. Dumanların, Tasman Denizi boyunca Yeni Zelanda'ya doğru ilerlediği görüldü.







Havai fişek gösterileri iptal edildi





Ülkede bazı topluluklar yeni yıl için havai fişek kutlamalarını iptal ederken, Sidney’in simgesel havai fişek gösterisi, Sidney Liman Köprüsü üzerinde bir milyondan fazla izleyicinin önünde gerçekleşti.