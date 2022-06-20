Avustralya'da ilk kez başörtülü bir kadın Senato'ya girdi

Canberra Times'ın haberine göre, 8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı.



Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı.

Parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olan Payman, İşçi Partisi'nden Ed Husic ve Anne Aly ile Senatodaki üç Müslüman Avustralyalıdan biri olacak.