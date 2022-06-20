Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya'da ilk kez başörtülü bir kadın Senato'ya girdi /20 Haziran 2022 13:22

Avustralya'da ilk kez başörtülü bir kadın Senato'ya girdi

Avustralya'da İşçi Partisi'nden Senato'ya seçilen Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu.

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Canberra Times'ın haberine göre, 8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı.
Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı.
Parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olan Payman, İşçi Partisi'nden Ed Husic ve Anne Aly ile Senatodaki üç Müslüman Avustralyalıdan biri olacak.


Seçim Komisyonunun sonuçları paylaşmasının ardından açıklama yapan Payman, yeni görevine seçilmekten onur ve ayrıcalık duyduğunu söyledi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Başbakan Yardımcısı Patrick Gorman, Twitter üzerinden, Payman'ı tebrik etti.
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