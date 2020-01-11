Avustralya'da ki yangınlar gökyüzünü yakıyor

Noel vakiti, Avustralya'nın New South Wales eyaletinde bu sene her vakitkinden daha sıcak geçti. Eylülde başlayan orman yangınlarının neticesi olarak bölge, 2003 öncesinden bu yana görülen en şiddetli yangın sezonunu yaşadı. Daha kasım sonlarında olan ve görülmedik büyüklüğe sahip olan "mega yangın", 2,1 milyon hektar alanının kül olmasına ve altı insanın ölümüne sebep oldu.







Avustralya'da yangınların en sık görüldüğü vakit, geçmişte genelde ocak ayının ortaları oluyordu. Geçen sene dünyanın değişik bölgeleri, art arda çıkan, normalden erken başlayan ve daha uzun süren yangınlara sahne oldu. Her ne kadar orman yangınları bir takım ekosistemlerin natürel döngülerinin bir parçası olsa da görülme sıklıkları ve büyüklüklerindeki artış, kamu ve etraf sıhhatini tehdit eder hâle geldi. Bu vaziyet, yangınlara daha yatkın hâle gelen dünyada kaygı verici neticelere sebep olmaktadır. Bu yıl AB ülkelerinde ağustos ortasına kadar 1.600'den fazla yangın yaşandı. Bu sayı, 10 yıllık vasatinin üç katından fazla. Fransa ve İspanya'da her zamankinden daha fazla yangın görüldü. Dünya genelinde orman yangınlarından kaynaklı emisyonları izleyen Copernicus Atmosfer İzleme Sistemi (CAMS), Sibirya ve Kuzey Kutup Bölgesi'nde, toplamda 100.000 futbol alanı büyüklüğüne eşit alanlarda tesirli olan devasa yangınlar kaydetti.





NASA'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında 1950'lerden bu yana hem yangın sayısı hem de yanan alanların büyüklüğü daimi artış gösterdi. Mega yangınlar ise ancak 1970'lerden sonra kayıtlara geçmeye başladı. "Mega yangın" ifadesi, 40 bin hektardan büyük alanlarda görülen yangınları tanımlamaktadır.





ALIŞILMADIK İKLİM ŞARTLARI SEBEBİYLE OLAN ORMAN YANGINLARI





Bir orman yangının çıkması için kuru havanın, yanacak bir şeyin (yakıt) ve onu tutuşturacak bir etkenin söz konusu olması gerekir. Uzmanlar, hava şartlarının orman yangınlarına kapı aralayan en büyük ve en değişken faktör olduğu kanısındalar. Bunun nedeni, yangınların büyüme hızının ve şiddetinin sıcaklık, nem, yağış ve rüzgâr hızı gibi etkenlere bağlı olmasıdır. En ciddi yangınlar sıcak, kuru ve rüzgârlı havalarda çıkmaktadır. Avustralya'da 2019 başlarında görülen yangınlar, kayıtlara geçmiş en sıcak ocak ayında ve 1981-2010 dönemine mukayese et havanın en kuru olduğu dönemde oldu. ECMWF ve NOAA'nın 35 senelik hava verilerini inceleyen uzmanlar, dünya genelinde nebatla örtülü alanların dörtte birinde yangın mevsimi sürelerinin uzadığını gözlemledi. Güney Amerika ve Doğu Afrika'nın bir takım bölgelerinde yangın mevsimleri, takriben 40 yıl öncesine mukayese et bir aydan daha uzun sürdü.





Avrupa Birliği'nin Orman Yangını Acil Bilgi Sistemi (EFFIS) uzmanları, orman yangınlarında yeni bir dönemin başladığı ikazında bulunuyor. Uzmanlara göre yeni süreçte alevlerin istikameti kestirilemiyor, yangınlar şiddetleniyor ve hızlı ilerliyor, yanan maddeler geniş alanlara dağılıyor ve bunun neticesi olarak bir hayli bölge ve ülkede büyük alanlar küle dönüşüyor. Her ne kadar yangınlar doğanın döngüsü içerisinde bulunsa da ekosistemler ve toplumlar bu değişimlere uyum sağlayamayabilir. Sözgelimi Dr. Parrington, New South Wales'in kuzeydoğusundaki yangınların yağmur ormanlarında çıktığına ve bölgede önceden böyle bir şey yaşanmadığına dikkat çekiyor.





YANGINLARDA HAYAT KURTARMADA TAHMİNLERİN EHEMMİYETİ





Yangın tehlikesinin ne zaman ve nerede ortaya çıktığının izlemesi hayat kurtarabilir, yangınların etrafa ve ekonomiye vereceği zararı sınırlayabilir. Dünya genelindeki yangınların sayısına ait veriler CAMS tarafından sağlanmakta ve hava değişkenlerini temel alan Yangın Hava Vaziyeti Endeksi (FWI) tahminlerin oluşturulmasında yardımcı olmaktadır. Copernicus Acil Vaziyet İdare Hizmetine (CEMS) bağlı EFFIS, bu endeksi kullanarak kısa vadeli yangın tehlikesi tahminleri yapabilmektedir. Copernicus İklim Farklılığı Servisi (C3S) ise, FWI'yi mevsimsel ve daha uzun dönemli projeksiyonlar yapmak için kullanmaktadır. Bu bilgiler, belirli bir yangının dağılma hızını ve ne kadar yakıt tükettiğine bağlı olarak şiddetini belirlemektedir.





Dr. Parrington, "Orman yangını rejimlerinin nasıl değiştiğini söylemek zor; Global Yangın Asimilasyon Sisteminde (GFAS) yapacağımız farkllııklar, orman yangınlarındaki değişen şartları daha iyi yansıtacaktır. Bu farklılıklar, sözgelişi arazi kapsamını gösteren haritaları ve yangınları düşünmek için kullanılan emisyon etkenlerini iyileştirecektir" diyor. GFAS, uydu merkezli sensörler yardımıyla günlük biyokütle emisyonu tahminleri oluşturmak emeliyle, gözlemlenen yangın ışıma gücü verilerinden yararlanmaktadır. Orman yangınları duman, is ve kül yoluyla alt ve üst atmosferde hava kalitesini etkileyen karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2), metan, azot oksitler, siyah karbon ve aerosoller yayar. Copernicus'a göre atmosfere salınan tüm bu kirleticilerin bileşimi, orman yangınlarını hava kirliliğinde "endüstiriyel emisyonlardan daha ehemmiyetli bir etken hâline getiriyor.