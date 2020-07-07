Avustralya'da Melbourne kenti yeniden karantinada

Melbourne'de insanlar evlerinden sadece iş, okul, bakım verme ya da alma ve temel ihtiyaçlar için alışveriş maksadıyla çıkabilecek. Ayrıca sadece evlerinin yakınlarında spor yapabilecekler.







5 milyonluk şehrin giriş ve çıkışları ise polis kordonu ile kapatılacak.





Şehir sınırlarında bir arada yaşayanlar dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı





Okullarda 10'uncu sınıfa kadar olan tatil bir hafta daha uzatılırken daha büyük öğrenciler derslerine dönecek.





Kafeler, restoranlar ve barlar tekrar sadece paket servisine dönecek ve sadece gıda satan marketler açık kalacak.





Eyalet Valisi Daniel Andrews binlerce vaka ile karşılaşmamak için bu kararların alınması gerektiğini açıkladı. Vali ayrıca karantinayı uygulayabilmek için merkezi yönetimden ordu desteği talebinde bulundu.