Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da Melbourne kenti yeniden karantinada /07 Temmuz 2020 10:52

Avustralya'da Melbourne kenti yeniden karantinada

Avustralya'nın ikinci en büyük kenti Melbourne artan vakalar üzerine yeniden karantinaya alındı. Victoria eyaletinde çarşamba günü şu ana kadar en yüksek sayı olan 191 Covid-19 vakasının görülmesi sonrası yeniden karantina uygulanmasına karar verildi.

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Melbourne'de insanlar evlerinden sadece iş, okul, bakım verme ya da alma ve temel ihtiyaçlar için alışveriş maksadıyla çıkabilecek. Ayrıca sadece evlerinin yakınlarında spor yapabilecekler.

5 milyonluk şehrin giriş ve çıkışları ise polis kordonu ile kapatılacak.

Şehir sınırlarında bir arada yaşayanlar dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı

Okullarda 10'uncu sınıfa kadar olan tatil bir hafta daha uzatılırken daha büyük öğrenciler derslerine dönecek.

Kafeler, restoranlar ve barlar tekrar sadece paket servisine dönecek ve sadece gıda satan marketler açık kalacak.

Eyalet Valisi Daniel Andrews binlerce vaka ile karşılaşmamak için bu kararların alınması gerektiğini açıkladı. Vali ayrıca karantinayı uygulayabilmek için merkezi yönetimden ordu desteği talebinde bulundu.
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