Avustralya'da son 2 yılda yaşanan dev yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi









The Guardian'ın ulaştığı verilere göre, Avustralya kıtası çevresinde son iki yılda yaşanan yangınlar 143 milyon memeliyi, 180 milyon kuşu, 51 milyon kurbağayı ve yaklaşık 2.5 milyar sürüngeni etkiledi. Yangınlar nedeniyle bütün hayvanlar ölmese de bilim insanları hayvanların açlık, susuzluk, yerinden olma gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.





Avustralya'daki yangınların hayvanlar üzerindeki etkisini 5 kurumdan 10 bilim insanı inceledi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Avustralya Yöneticisi Dermot O'Gorman, rapora ilişkin "Yakın hafızada dünyanın başka bir yerinde bu kadar hayvanı öldüren ya da yerinden eden bir olayı hatırlamak zor. Bu modern tarihin en büyük doğal yaşam felaketlerinden biri" dedi.





Hazırlanan rapor, Avustralya'nın biyoçeşitliliğini ciddi anlamda kaybetme riski taşıdığını ortaya koydu. Raporda yasaların şu an gelecekteki çevre felaketlerine karşı yeterince önlem almadığı belirtildi.





Sydney Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Chris Dickman, yangınların yarattığı felaketin kamuoyuna yansıyan koala ölümlerinden çok daha fazlası olduğunu söyledi.





Avustralyalı bilim insanları 1980'den beri atmosferde artan sera gazının orman yangını riskini arttırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Mart ayında yayımlanan bir analiz, sıcak ve kuru havanın Avustralya'daki dev yangınlarda rol oynadığını ortaya koymuştu.