Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da son 2 yılda yaşanan dev yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi /28 Temmuz 2020 11:20

Avustralya'da son 2 yılda yaşanan dev yangınlar 3 milyar hayvanı etkiledi

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre Avustralya'da 2019 ve 2020'de gerçekleşen dev orman yangınları yaklaşık 3 milyar hayvanın hayatını etkiledi.

SHABER3.COM


 
The Guardian'ın ulaştığı verilere göre, Avustralya kıtası çevresinde son iki yılda yaşanan yangınlar 143 milyon memeliyi, 180 milyon kuşu, 51 milyon kurbağayı ve yaklaşık 2.5 milyar sürüngeni etkiledi. Yangınlar nedeniyle bütün hayvanlar ölmese de bilim insanları hayvanların açlık, susuzluk, yerinden olma gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. 

Avustralya'daki yangınların hayvanlar üzerindeki etkisini 5 kurumdan 10 bilim insanı inceledi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Avustralya Yöneticisi Dermot O'Gorman, rapora ilişkin "Yakın hafızada dünyanın başka bir yerinde bu kadar hayvanı öldüren ya da yerinden eden bir olayı hatırlamak zor. Bu modern tarihin en büyük doğal yaşam felaketlerinden biri" dedi. 

Hazırlanan rapor, Avustralya'nın biyoçeşitliliğini ciddi anlamda kaybetme riski taşıdığını ortaya koydu. Raporda yasaların şu an gelecekteki çevre felaketlerine karşı yeterince önlem almadığı belirtildi. 

Sydney Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Chris Dickman, yangınların yarattığı felaketin kamuoyuna yansıyan koala ölümlerinden çok daha fazlası olduğunu söyledi. 

Avustralyalı bilim insanları 1980'den beri atmosferde artan sera gazının orman yangını riskini arttırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Mart ayında yayımlanan bir analiz, sıcak ve kuru havanın Avustralya'daki dev yangınlarda rol oynadığını ortaya koymuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya'da son 2 yılda yaşanan dev yangınlar 3 milyar... Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:05