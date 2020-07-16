Avustralya'da VAR askıya alındı

Korona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi’nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.







Avustralya Futbol Federasyonu, 24 Mart’ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceğini duyurdu.





FIFA’nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği aktarılan açıklamada, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı belirtildi.