Samanyolu Haber /Spor / Avustralya'da VAR askıya alındı /16 Temmuz 2020 19:43

Avustralya'da VAR askıya alındı

Avustralya Futbol Federasyonu, VAR sistemini geçici olarak askıya aldı. Sistem sadece şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacak.

SHABER3.COM

Korona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi’nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

Avustralya Futbol Federasyonu, 24 Mart’ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceğini duyurdu.

FIFA’nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği aktarılan açıklamada, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı belirtildi.
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