Avustralya'da yaklaşık 5 ay sonra korona virüssüz ilk gün

Cuma günü yerel saatle 20:00'den Cumartesi aynı saate kadar yeni vaka bilgisi gelmedi.



Yetkililer bunun 9 Haziran'dan bu yana ilk kez gerçekleştiğini söyledi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika iş çıkaran tüm sağlık çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz" dedi.

Avustralya'da koronavirüs salgınında ikinci dalganın merkezi konumundaki Victoria eyaletinde de, 112 gün süren sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası 48 saattir yeni koronavirüs vakası bildirilmedi.



Sağlık yetkilileri, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların hafifletilebileceğini söylüyor.

















25 milyon nüfuslu ülkede 1000'den az ölüm





Yaklaşık 25 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar bildirilen koronavirüs vaka sayısı 28000'den, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 1000'den az.





Koronavirüsle mücadelede başarı öykülerinden biri olarak görülen Avustralya'da erken aşamada sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmış ve mümkün olduğunca fazla sayıda kişiye test yapılmıştı.





Ülkede Covid-19 ölümlerinin yüzde 90'ının görüldüğü Victoria eyaletinde ise dünyadaki en sert kısıtlamalardan biri uygulanmıştı.



