Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 pilot hayatını kaybetti /23 Ocak 2020 22:50

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 pilot hayatını kaybetti

Aylardır durdurulamayan orman yangınlarıyla mücadele edilen Avustralya'da C-130 Hercules tipi bir yangın söndürme uçağının düştüğü ifade edildi. Kazada 3 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaletindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan üç Amerikalı itfaiyeci hayatını kaybetti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, ABD'de yer alan Coulson Havacılık şirketi de yaptığı açıklamada C-130 tipi bir uçaklarıyla, New South Wales eyaletindeki Richmond'dan havalandıktan sonra irtibatı kaybettiklerini doğruladı.

Avustralyalı yetkililer de kazanın ardından yaptıkları açıklamada uçağın enkazının bulunduğu yerin tespit edildiğini ancak kazadan kurtulan personel olmadığını açıkladı.

Avustralya'da halen devam eden orman yangınlarıyla mücadelede 1700'den fazla itfaiyeci ve gönüllü görev alıyor. Bölgedeki rüzgar ve sıcak hava yangınla mücadeleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Geçen yıl Eylül ayında başlayan yangınlar nedeniyle 11 milyon hektar ormanlık alan küle döndü, milyonlarca canlı telef oldu.
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